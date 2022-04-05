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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине

12:09, 05.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине
Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства российских военнопленных украинскими националистами, сообщает ТАСС.

В интернете появились кадры момента расстрела умирающего российского пленного, снятые в Киевской области. У одного из погибших были связаны руки за спиной — это свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а в плену, заявили в Следкоме.

Бастрыкин поручил «выяснить точное место и время вышеуказанной видеосъемки, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению», — отметили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований своими действиями грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Фото: sledcom.ru

Накануне Бастрыкин поручил установить данные по украинским националистам, причастным к издевательствам над российскими военнослужащими. Российских военнослужащих признают потерпевшими, их допросят в рамках уголовного дела. Следствие организует необходимую работу для установления личностей украинских националистов.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:37
    Судить, но по Закону Военного времени.
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