Алексей Храмов о ТНФ: «Интересная площадка — концентрат инноваций и технологий»

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» развернулись Татарстанский нефтегазохимический форум и специализированная выставка «Казань: нефть, газ, химия»

Фото: Арсений Фавстрицкий

Накануне на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» стартовали ТНФ-2026 и в его рамках международная специализированная выставка «Казань: нефть, газ, химия». Свои достижения, инновационные решения и прорывные технологии представили около 200 экспонентов: нефтяных компаний и холдингов, предприятий по добыче и переработке углеводородов, производителей и поставщиков специализированного оборудования и технологий. Группа ТАИФ представила единый стенд, объединивший один из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов страны — АО «ТАИФ-НК», генерирующую компанию — АО «ТГК-16» и одну из крупнейших сетей автозаправочных станций Поволжья — «ТАИФ-НК АЗС». Подробности — в материале «Реального времени».

«ТНФ стал одной из крупнейших отраслевых площадок страны»

На три дня — с 26 по 28 августа — Татарстан вновь превратился в международный центр обсуждения актуальной повестки нефтегазодобычи и переработки углеводородного сырья. В работе форума принимают участие официальные делегации из Белоруссии, ОАЭ, Бахрейна, Ливии, Кувейта, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Катара и других стран. Свои экспозиции в выставочном павильоне развернули около 200 компаний, представляющих 24 региона России и 4 государства.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В ознаменование официального открытия форума и выставки раис Татарстана Рустам Минниханов и высокие гости республики повернули символический вентиль.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Татарстанский нефтегазохимический форум стал одной из крупнейших отраслевых площадок страны, которая объединяет представителей промышленности, науки и органов власти. Для Татарстана нефтегазохимический комплекс имеет особое значение. Это одна из базовых отраслей экономики республики и важнейшее направление нашего технологического развития. Сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи по обеспечению технологического лидерства, развитию отечественных технологий и оборудования, повышению эффективности производства, созданию новых продуктов с высокой добавленной стоимостью и подготовке квалифицированных кадров, — подчеркнул со сцены Рустам Минниханов. И добавил: — Главная задача форума не только обозначить ключевые вопросы развития нефтегазохимического комплекса, но и обеспечить переход от их обсуждения к практической реализации. Важно, чтобы представленные здесь технологии и разработки находили применение на предприятиях, деловые контакты переросли в новые проекты, а выработанные решения служили дальнейшему развитию отрасли. Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной работы, содержательных дискуссий и успешной реализации намеченных планов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Это площадка для обмена опытом, демонстрации своих новых достижений и разработок. Каждый год традиционно появляются новации, которые можно увидеть здесь. И все они направлены на повышение эффективности работы организаций и предприятий отрасли. Конечно же, форум — это возможность обмена мнениями, место встречи экспертов, научного сообщества, представителей крупнейших компаний и органов власти для обсуждения не только текущих вопросов, но и стратегического развития нефтегазохимического комплекса в наших странах, — отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать с множеством татарстанских компаний. Данный форум является очень важной площадкой для ознакомления с различными компаниями и их передовыми технологиями, — заверил собравшихся министр нефти и экономики Королевства Бахрейн доктор Мухаммед Бен-Мубарак Бен-Дайв.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Можно было бы успокоиться. Но — нет!»

Во время традиционного обхода экспозиции международной специализированной выставки «Казань: нефть, газ, химия» раис республики Рустам Минниханов и сопровождавшие его высокие гости надолго задержались у стенда Группы ТАИФ. В роли докладчика выступил генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Основной акцент был сделан на достижениях нефтеперерабатывающего комплекса АО «ТАИФ-НК». Цифры впечатляют: максимально достигнутый показатель по глубине переработки нефтяного сырья составил 98,8%. Выход высокомаржинальных светлых нефтепродуктов достигал 91,3%. И это не предел. Научно-исследовательский актив ГК «ТАИФ» продолжает работу над повышением эффективности действующих установок и проработкой удлинения технологической цепочки.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Мы продолжаем нашу работу по доработке технологии TAIFCOMBI, по которой работает наш комплекс глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО). Дальнейшие наши планы касаются углубления переработки уже сверхтяжелых остатков. Установка по производству концентрированного остатка гудрона гидрокрекинга (КОГГ) уже реализована, а в последний год силами нашего научно-исследовательского центра проведена большая работа по выявлению возможности дальнейшего увеличения эффективности технологии и производственных процессов в целом. Есть инвестиционная идея, которая позволит перерабатывать низкомаржинальные тяжелые остатки, получаемые с установки КГПТО, в высокомаржинальные продукты — литейный кокс. Речь о выпуске крупноразмерного литейного кокса, который в дальнейшем будет использоваться в производстве минеральной ваты — утеплителей. Это проект и в части импортозамещения сырьевого обеспечения производителей минваты, и в части повышения экономической эффективности всей цепочки глубокой переработки тяжелых остатков, и в части повышения экологичности производства в целом, — пояснил участникам обхода Тимур Шигабутдинов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Во время доклада акцент был сделан на то, что мы всегда стремимся перерабатывать даже те продукты, которые по факту можно было бы признать уже отходами нефтеперерабатывающих производств: смириться с тем, что это своего рода предел эффективности и предел производственных показателей. В целом результат — достойный, и на этом можно было бы успокоиться. Но нет! Это не подход ТАИФ-НК и не подход Группы ТАИФ. Даже из тех, остающихся в сравнительно малых объемах остаточных продуктов нефтепереработки, таких как коксовый пек, по факту отработанной угольной добавки и концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона, Группа ТАИФ разработала свою технологию дальнейшей стадии передела с производством литейного кокса. Это востребованный продукт, который сейчас завозится по импорту. Литейный кокс — это сырье для плавки базальта, — позже в формате выездной редакции рассказал о планах максимального углубления переработки нефтяного сырья генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Он также отметил, что проект уже в процессе реализации:

— В настоящий момент разработана проектная документация, идет разработка рабочей документации и началась подготовка строительной площадки.

«Коллеги проявляют большой интерес к нашей технологии»

TAIFCOMBI — уникальная, одна из самых эффективных среди существующих в мире на сегодняшний день технологий глубокой переработки нефти. Причем технологий, реализованных в промышленном масштабе и доказавших свою эффективность.

Достижения прикладной науки специалистов Группы ТАИФ защищены 21 патентом в России. 49 заявок поданы за рубежом.



Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Нефть необходимо не только эффективно добывать, но и эффективно перерабатывать, прежде всего экономически эффективно. Это очень принципиальная и важная цель. Не только для нас и нашей технологии, но и для всего тренда развития нефтепереработки как в России, так и в мире. Наши коллеги действительно проявляют большой интерес к этому подходу, к этой технологии. И об этом мы ведем разговор. Технология относительно новая, доработанная, причем постоянно, практически в еженедельном режиме ведутся дополнительные исследования в нашем инженерном научном центре, недавно открытом. Мы будем продолжать эту работу. После того, как добьемся стабильного идеального результата, можно будет говорить о ее тиражировании, — в разговоре с журналистами отметил Тимур Шигабутдинов.

«Есть мысли о дальнейшей модернизации»

На площадке форума и выставки руководство Группы ТАИФ и АО «ТАИФ-НК» развернуло активную деятельность. Встречи и переговоры стартовали еще до официального открытия события.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Обо всех наших планах и уже состоявшихся переговорах мы рассказать не можем. Политика такова, что нужно или пройти почти весь путь по реализации проекта и быть в видимости финиша, или уже добиться успеха. Есть мысли по дальнейшей модернизации, которые я пока не готов озвучить. Что же касается самой выставки, то это интересная площадка. Да, многие экспозиции, многие поставщики — уже наши партнеры, со многими знакомы, работаем. Но есть и новые представители. Планирую пройтись, обменяться контактами. Сюда люди привезли свое инновационное оборудование. Ни для кого не секрет, что времена для промышленности не самые простые, тем не менее соседи — СИБУР, «Татнефть» — анонсируют новые производства и тоже демонстрируют свои достижения. Поставщики оборудования показывают свои новинки. Это не может не радовать, что предприятия, промышленность и, соответственно, благосостояние народа развиваются в нужном направлении. Что еще хочется отметить: выставка — международная. Здесь представлено и ближнее, и дальнее зарубежье. Радует, что международные связи и международная кооперация продолжают развиваться, — подчеркнул в интервью СМИ Алексей Храмов.