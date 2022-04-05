Роскомнадзор направил «Википедии» новое требование об удалении фейков

Роскомнадзор 4 апреля в соответствии с требованием Генпрокуратуры России направил администрации «Википедии» новое требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщается на сайте надзорного ведомства.



В Роскомнадзоре пояснили, что на сайте «Википедии» в последнее время массово публикуются недостоверные материалы по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил России.

«Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — заявили в Роскомнадзоре, — в опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий».

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Роскомнадзор требовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине 2 марта. Требование ведомства администрация интернет-ресурса до сих пор не выполнила. В Роскомнадзоре заявляли, что интернет-портал будет привлечен к административной ответственности за неудаление противоправной информации.

Маргарита Головатенко