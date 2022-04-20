Минобороны России обвинило Киев в срыве гуманитарной операции на «Азовстали»
Гуманитарным коридором для эвакуации с территории металлургического комбината «Азовсталь», открытым Вооруженными силами России, никто не воспользовался. Операцию сорвали киевские власти, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Командиры националистических батальонов не использовали очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных. По словам Мизинцева, киевские власти проигнорировали российские инициативы, передает «РИА Новости».
На Украине националисты удерживают в заложниках 6 126 граждан из девяти стран. За минувшие сутки российские военные эвакуировали почти 15 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР.
Вечером военное ведомство сообщило об уничтожении в районе населенного пункта Барвенково пусковой установки «Бук-М1». Высокоточные ракеты поразили два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы в районах населенных пунктов: Мирное, Славянск и Попасное.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым