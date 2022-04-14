В Брянской области ВСУ обстреляли жилые дома — есть пострадавшие

В Брянской области обстреляли два жилых дома. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, это сделали Вооруженные силы Украины.

Есть пострадавшие среди жителей, пишет ТАСС. По словам Богомаза, людям оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и других служб.

Обстрелу подверглись жилые дома в пгт Климово, уточнил губернатор Брянской области. О количестве пострадавших он не рассказал.

По данным Министерства здравоохранения России, пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Их госпитализировали. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, пишет «РИА Новости».

Сегодня обстрелу с украинской территории в Брянской области подвергся и пограничный пункт пропуска. Две машины беженцев получили повреждения. Пострадавших нет.



Напомним, что в Брянской области объявили желтый уровень террористической опасности. Он действует с 14.00 11 апреля до 14.00 25 апреля.



При желтом уровне террористической опасности гражданам рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на улице или в общественном транспорте необходимо иметь при себе документы, предоставлять их для проверки по первому требованию правоохранителей.

Накануне в Министерстве обороны России заявили, что наблюдают «попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам» на территории страны. «Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — предупредил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.



Татьяна Демина