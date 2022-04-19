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Лавров: на Украине начинается следующая фаза спецоперации

12:19, 19.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Лавров: на Украине начинается следующая фаза спецоперации
Фото: duma.gov.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза специальной военной операции. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции, — сказал он.

Министр также отметил, что российская операция направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик», о чем было объявлено изначально.

Фото: скриншот видео / Минобороны

11 апреля Лавров сообщил, что специальная военная операция России на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Он отметил, что американское доминировании выстраивается с «грубейшими нарушениями международного права».

Ранее сообщалось, что ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары еще по 1 260 военным объектам Украины, в том числе по 25 пунктам управления. За ночь ракетами с воздуха подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск и места сосредоточения живой силы и техники. ВКС России нанесла удары по 60 военным объектам Украины.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Максим Кокунин
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