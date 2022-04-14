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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Сподарюшино со стороны Украины

17:40, 14.04.2022
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Сподарюшино со стороны Украины
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Село Сподарюшино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в telegram-канале.

Жертв и пострадавших со стороны мирного населения нет. Жилые дома и объекты инфраструктуры не пострадали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жителей села временно вывезли в другие места, передает «РИА Новости».

Сегодня днем Следком сообщил, что ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Климово Брянской области с двух вертолетов. По данному факту возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Их госпитализировали. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, рассказали в Минздраве.

Татьяна Леухина
Происшествия

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