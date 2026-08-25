При ЧП на Амурском ГХК пострадал 131 человек

В Амурскую область направлены бригады медицины катастроф и спасатели

Фото: Динар Фатыхов

На Амурском газохимическом комплексе произошло ЧП. По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, пострадал 131 человек.

— Госпитализированы 19 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии, еще 112 человек осматриваются медиками, — цитирует его «Интерфакс».

На месте работают бригады скорой и медицины катастроф. По поручению глав Минздрава и МЧС в регион вылетает спецборт с бригадой Федерального центра медицины катастроф и спасателями для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Севастополе пострадали 10 человек, включая подростка, обломки одного из дронов повредили школу и рейсовый автобус.

Вадим Вахрушев