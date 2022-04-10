Москалькова сообщила об очередном обмене пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными:



— Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника «Росатома» и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле, — приводит ее слова ТАСС.

Точное количество вернувшихся россиян и схему обмена гражданами Москалькова не уточнила.

Фото: pxhere.com

Накануне Москалькова заявила, что в результате обмена возвращены 32 российских водителя-дальнобойщика, удерживаемых на Украине. По ее словам, обмен дальнобойщиками произошел при участии института уполномоченного по правам человека в России. Домой вернулись 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Белоруссии.

Маргарита Головатенко