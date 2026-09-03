Потянет ли Квартальнов «Локомотив», что ждать от ЦСКА и «Автомобилиста»?

Четырнадцатый выпуск спортивной программы «На пределе»

Фото: Реальное время

Кто является фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ? От каких команд ждать прорывных результатов на «Востоке» и «Западе»? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в четырнадцатом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Правильно ли судить о состоянии команд, основываясь на предсезонных результатах?

Извечный вопрос, которым задаются болельщики в преддверии регулярного чемпионата: кто же станет обладателем Кубка Гагарина в новом сезоне? Рассуждать об этом в сентябре, правда, несколько наивно, ведь трансферное окно в КХЛ открыто вплоть до конца января.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

То есть фактически формировать состав клубы лиги могут вплоть до середины зимы. В этом плане, кстати, прошлогодний опыт «Ак Барса» красноречив. Все мы помним, какой кошмарный «черный сентябрь» был у казанцев в прошлом году.



С какой пеной у рта болельщики «Ак Барса» требовали отставки главного тренера Анвара Гатиятулина. А по итогу команда пережила осенний кризис, нормализовала результаты, а до конца дедлайна еще и усилилась качественными хоккеистами. В конце концов — выход в финал Кубка Гагарина. Правда, в решающей серии казанцы уступили «Локомотиву» (2-4).

Справится ли с давлением новый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов?

К слову, о ярославцах. Как мы знаем, команду возглавил новый главный тренер Дмитрий Квартальнов. «Локомотив» сохранил почти полностью чемпионский состав, пригласил самого побеждающего специалиста в КХЛ.

«Железнодорожники» действительно в этом сезоне могут замахнуться на историческое достижение в истории лиги. Стать первыми, кто трижды подряд завоюет Кубок Гагарина. Ранее в КХЛ дважды подряд Кубок брали только «Ак Барс», ЦСКА и московское «Динамо». Вне сомнений, ставки на «Локомотив» в новом сезоне будут высоки. Но и с давлением Дмитрию Вячеславовичу Квартальнову придется столкнуться, ведь ему в руки дали команду-чемпиона. Если он снова провалится в плей-офф — о некубковости тренера заговорят с еще большей силой.

ЦСКА Игоря Никитина — главный фаворит на победу в Кубке Гагарина?

Конечно, в предстоящем сезоне на «Западе» у «Локомотива» будут серьезные конкуренты в борьбе за первую строчку. Интересный проект формируется у СКА, петербуржцы шикарно отработали летом на трансферном рынке. Тем не менее большие ожидания ложатся не столько на питерских «армейцев», сколько на московских. Второй сезон Игоря Никитина на посту главного тренера «столичных» обещает быть прорывным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом году ЦСКА было объективно непросто. Никитин только-только занялся формированием команды. Были трудности с отдельными звездами клуба, как, например, с Даниэлем Спронгом. Да и знакомство с почерком никитинского хоккея игрокам ЦСКА давалось сложно.

Этим летом в «армейский клуб» пришли классные защитники: Егор Замула, Алекс Коттон, Роберт Хэмилтон, Артем Грушников. Усилился ЦСКА и нападающими приличного уровня. Команду пополнили Марат Хайруллин, Дерек Барак. Под нижние звенья клуб подписал опытного Максима Мамина. То есть состав «армейцев» сейчас очень сбалансирован, к Никитину пришли пахари, игроки, которые будут беспрекословно выполнять установки тренера. Как известно, для формирования чемпионской команды нужно три сезона. Вполне возможно, что уже на второй год мы увидим под руководством Игоря Валерьевича очень сильный ЦСКА, способный бороться за Кубок Гагарина.

Лучшая трансферная кампания «Автомобилиста» в истории клуба в КХЛ

На «Востоке» главное внимание приковано, конечно, к «Автомобилисту». Самая мощная летняя трансферная кампания за всю историю команды в КХЛ. Только вслушайтесь в эти фамилии: Гущин, Кадейкин, Ружичка, Барабанов, Карпухин, Гросс. А во главе всего этого «бомонда» новый главный тренер — Алексей Кудашов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Над «Автомобилистом» много иронизировали. Денежный мешок, не способный пройти первый раунд. За командой уже давно закрепилось звание лишь королей регулярки. Но в этом году, судя по всему, «Автомобилист» собирается дать под дых всем недоброжелателям.

Команда оставила в целом неплохое впечатление на Кубке мэра Москвы. Но мы прекрасно знаем, что коллективы под руководством Алексея Кудашова никогда не берут резко со старта. Всю осень они набирают форму и приобретают свой прайм к концу регулярного чемпионата. Вероятно, так же будет и с этим «Автомобилистом». Ближе к плей-офф мы поймем амбиции этой команды. Хотя будем объективны, если с таким составом уральцы не пройдут в нынешнем сезоне хотя бы два раунда в Кубке Гагарина, это будет оглушительный провал.