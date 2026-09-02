ФАС выявила сговор на торгах по замене лифтов в Татарстане

Сумма назначенного четырем компаниям штрафа превысила 17 млн рублей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор четырех компаний на торгах по поставке оборудования и замене лифтов в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанского УФАС.

Виновными признаны АО «Щербинский лифтостроительный завод», ООО «Лифт-Строй компания», ООО «Татлифт» и ООО «Трансэнерго». Сумма назначенного компаниям штрафа превысила 17 млн рублей.

— Компании заранее распределили между собой роли на торгах и отказались конкурировать друг с другом. Результатом таких согласованных действий стало искусственное завышение итоговой стоимости работ по замене лифтов и поставки оборудования, а также ограничение конкуренции, — говорится в сообщении.

Основанием для возбуждения дела стали материалы внеплановой проверки «Татлифта», проведенной Татарстанским УФАС. Дело рассматривал центральный аппарат ФАС России.

Ограничение конкуренции привело к неэффективному расходованию бюджетных средств при реализации региональной программы замены лифтового хозяйства. В отношении должностных лиц компаний может быть возбуждено административное производство.

Ранее сообщалось, что до 2030 года в Татарстане отремонтируют почти 1,5 тыс. лифтов. Самый большой объем работ планировалось провести в 2027 году.

Зульфат Шафигуллин