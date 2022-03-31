Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто — Минобороны России

С 25 февраля по 4 марта ВМС Украины выставили около 420 морских якорных мин

Министерство обороны России прокомментировало заявление президента Украины Владимира Зеленского, который 30 марта на выступлении перед депутатами норвежского Стортинга «в рамках гастрольного тура по парламентам западных стран в целях сбора оружия для «защиты Европы и демократии» обвинил Россию в якобы «минировании моря» и блокировании иностранных судов в украинских портах.

Там пояснили, что с 25 февраля по 4 марта ВМС Украины выставили около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: 370 в Черном море и 50 в Азовском. В результате шторма в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. С тех пор они свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении. Одну из них недавно обнаружили и нейтрализовали турецкие моряки, вторую обезвредили в румынских территориальных водах.

Фото: nara.getarchive.net (архив)

— Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран, — заявили в Минобороны.

Украинские власти насильно удерживают в портах 68 судов

Там же ответили на ложь Зеленского о якобы блокировании в украинских портах около 100 иностранных судов. По данным МО РФ, власти Украины прямо сейчас насильно удерживают в портах Черноморска, Одессы, Николаева и Южного 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Либерии, Дании, Сирии и т.д.

Россия, как напомнили в Минобороны, ежедневно открывает безопасный коридор протяженностью 80 и шириной 3 морские мили для выхода данных судов из территориальных вод Украины в юго-западном направлении.

— Однако экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления, — заключили в МО.

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