Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВСУ

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, зашедших на территорию России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, власти начали расселять жителей трех улиц города в безопасные места, в том числе в спортивном центре «Белгород Арена». После того, как пожар потушат, жители смогут вернуться домой.

На место выехали экстренные службы. Объявлен второй ранг пожара. В ликвидации задействовали порядка 70 человек и 20 единиц техники.

Нефтебаза загорелась сегодня утром, пострадали два работника. Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает.



Недавно в селе Красный Октябрь в Белгородской области наблюдались взрывы — как сообщал Гладков, по предварительной информации, причиной стал пожар на складе боеприпасов. СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали, что в военный городок попал снаряд, четверо военнослужащих оказались ранены. Также, по данным источников СМИ, причиной взрывов в Белгородской области, предварительно, мог стать человеческий фактор. Село Красный Октябрь расположено вблизи российско-украинской границы.

На прошлой неделе в двух селах Белгородской области, Журавлевке и Нехотеевке, был введен режим ЧС из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины. Губернатор сообщал о пострадавших.

Маргарита Головатенко