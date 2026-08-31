Суд РТ дал добро на немедленное изъятие недвижимости экс-судьи Минапова на 207,7 млн

Такое решение по ходатайству прокуратуры РТ вынесла апелляционная инстанция до рассмотрения по существу жалоб защиты

Фото: Ирина Плотникова

В ближайшее время приставы могут начать изъятие 16 объектов недвижимости в казну РФ. Речь об имуществе судьи в отставке Арбитражного суда Татарстана Аделя Минапова и его родни, всего на 207,7 млн рублей. Такое решение только что вынес Верховный суд Татарстана, удовлетворив ходатайство прокуратуры об обращении взыскания на недвижимость ответчиков. Об этом из зала суда сообщает журналист «Реального времени».

В качестве дополнения сегодня начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова просила приобщить сведения из УФСБ по Татарстану: «После удовлетворения исковых требований из помещения на улице Право-Булачной, оформленного на Гараеву, было вывезено имущество и бытовая техника, и также осуществляется порча интерьера».

Интересы ответчиков на заседании представляла Гулия Калимуллина. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Представитель ответчиков Гулия Калимуллина выступала против приобщения, утверждая, что из представленной информации силовиков непонятно, кем вывозится имущество и вообще о каком имуществе речь. «В этом помещении никогда никакого имущества не было. Там даже ремонт не произведен», — утверждала она.

Апелляционная инстанция приобщать данные сведения отказалась.

Напомним, параметры иска прокурора РТ Альберта Суяргулова к Минаповым включали 22 пункта — 16 объектов недвижимости, два авто и 62 млн рублей — доход от сдачи жилья в аренду и стоимость уже отчужденных активов. Ответчики иск не признавали, однако 18 мая 2026 года Советский райсуд Казани в полном объеме удовлетворил требования надзорного ведомства к экс-судье Аделю Минапову, его жене (по документам — бывшей), теще Амине Хуснутдиновой и ее сестре Расиме Гараевой. При этом по иномаркам и деньгам судья первой инстанции в резолютивной части прописал — немедленное взыскание. На этом пункте в прениях настаивала начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Лилия Фаттахова, указывая, что после подачи иска ответчики вывели со своих счетов наличными 13 млн рублей.

Решение о немедленном взыскании по части BMW X7 и Mercedes-Benz AMG («Гелендваген») 2021 года выпуска приставы начали исполнять в кратчайший срок, в итоге уже в июне Росимущество выставило эти машины на торги. BMW был продан с первой попытки за 11,6 млн рублей — на миллион дороже стартовой цены, а вот по второму лоту заявок не поступило, так что торги признали несостоявшимися.

— Деньги со всех арестованных счетов также списаны, — сообщала ранее в Верховном суде Гулия Калимуллина, представитель Минаповых, но не стала уточнять, о какой общей сумме речь.

Представленные прокурором Лилией Фаттаховой данные УФСБ Верховный суд РТ приобщать отказался, но ходатайство о немедленном изъятии удовлетворил. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На прошлом заседании представитель прокуратуры аргументировала ходатайство о немедленном изъятии утверждением, что Минаповы продолжают сдавать в аренду часть квартир, купленных на неподтвержденные доходы, и, соответственно, получать незаконный доход. Кроме того, начальник антикоррупционного отдела прокуратуры дала понять — в связи со смертью одного из ответчиков процесс извлечения этого дохода может растянуться на длительный срок.

Несмотря на возражения против немедленного изъятия недвижимости и Калимуллиной, и представителя «Россельхозбанка» (залоговый кредитор одного из объектов), апелляционная инстанция посчитала нужным ходатайство прокуратуры удовлетворить.

После чего огласила вторую часть решения — о приостановлении апелляционного процесса ввиду смерти соответчицы по иску Расимы Гараевой. Заседания возобновятся, когда определится и вступит в права наследник покойной тети супруги экс-судьи.



Ирина Плотникова