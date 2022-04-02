Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области
В одном из населенных пунктов Киевской области спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи населению гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Военнослужащие, патрулируя территорию, обнаружили самодельное взрывное устройство. Они сразу же оцепили опасный участок и эвакуировали людей из близлежащих зданий на безопасное расстояние.
Саперы Росгвардии установили, что взрывное устройство было изготовлено из 152-мм артиллерийского боеприпаса. Опасная находка была обезврежена.
Сегодня подразделения Вооруженных сил ДНР взяли под контроль большую часть села Новобахмутовка. За минувшую ночь в данном районе ликвидированы до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.
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