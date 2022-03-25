Минобороны России сообщило о 1 351 погибшем в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России озвучило количество погибших и раненых российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, погиб 1 351 человек, пишет ТАСС.

Ранения получили 3 825 российских военнослужащих, сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

В Министерстве обороны России отметили, что российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине «мужественно и самоотверженно выполняют свой воинский долг». Некоторых из них представили в наградам.

— К настоящему времени уже более 3,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, за месяц специальной военной операции потери украинских войск составили порядка 30 тысяч человек, «в том числе более 14 тысяч — безвозвратные, около 16 тысяч — санитарные».

скриншот видео Минобороны России

О начале специальной военной операции России президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. О самых главных и значимых событиях первого месяца — в материале «Реального времени». Следить за развитием событий спецоперации можно в отдельном сюжете интернет-газеты.



Татьяна Демина