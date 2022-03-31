МВД России заявило о риске проникновения преступников и экстремистов на фоне эвакуации беженцев с Украины

МВД России на фоне эвакуации беженцев из Украины заявило о риске проникновения в Россию экстремистов и преступников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Игоря Зубова.

По словам Зубова, МВД держит на контроле ситуацию с переселенцами с Украины для выявления среди них возможных экстремистов. Он рассказал, что существует фильтрация при пересечении границы. И добавил, что Россия приняла уже сотни тысяч украинских беженцев.

Фото: Максим Платонов

Накануне ФСБ России задержала 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.» в 23 регионах страны. Были изъяты охотничье оружие, боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие.

Дарья Акимова