Кадыров сообщил о переходе города Рубежное в ЛНР под полный контроль российских войск
Город Рубежное Луганской народной республики перешел под окончательный контроль российских войск. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
— Как мы и ожидали, город Рубежное Луганской народной республики перешел под окончательный контроль российских войск, - приводит «РИА Новости» текст сообщения.
По последним данным Министерства обороны, в результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовки и Кислевки уничтожено до 40 человек военных и семь единиц военной техники. Авиация за ночь поразила 73 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, 57 мест скопления военных и техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов, шесть танков, девять бронемашин и батарею 152-мм гаубиц «Мста-Б».
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