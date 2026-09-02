«Алтын минбар — 2026»: от «Учителя» до «Малыша-каратиста»

Казанский международный кинофестиваль ищет баланс между светской и религиозной тематикой

Фильм «Учитель» откроет фестиваль. Фото: предоставлено пресс-службой «Татаркино»

С 4 по 8 сентября в Казани пройдет международный кинофестиваль «Алтын минбар». Значительная часть кинопоказов переместилась из кинотеатра «Родина» в «Корстон», где в эти же дни будут идти «Лунтик» (0+), «Колобок» (6+) и даже «Человек-паук» (16+). А что смогут посмотреть любители менее зависимого синематографа? Второй год «Алтын минбар» проходит без упоминания мусульманского кино в названии. В его конкурсной, а тем более внеконкурсной программе серьезные драмы соседствуют с семейными мелодрамами. Вход на все фильмы свободный или по бесплатной регистрации.

Питчинг на вертикальное кино

Фестивальная жизнь делится на два потока, в основном не пересекающихся, — это деловая программа и кинопоказы.

Деловая программа в этом году пройдет в Национальной библиотеке Татарстана. Здесь представят такие компании, как «Кинологистика», «Флора фильм», RuFilms, «ПРО КИНО», Leevandia Entertainment, студия «Золотая Лента». Проведут панельную дискуссию «Кино России: что нужно зрителю?».

Здесь же 8 сентября пройдет питчинг проектов на игровое полнометражное кино и вертикальный сериал (не менее 20 серий). Снять их нужно совместно с Татарстаном. На питчинг пришло 84 заявки, отобрали 9 фильмов и 6 сериалов. При этом общий призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. Предполагается, что это станет стартовым капиталом для съемок.

В прошлом году на питчинг пришло больше заявок — 108, победил проект «Шамакай» Рифата Миндубаева о мальчике с особенностями развития. Режиссер работает руководителем студии сценического искусства ARTist Family в ДК железнодорожников в Юдино и снял уже несколько короткометражных фильмов.

В полуделовую линию включены творческие встречи. На «Алтын минбаре» можно будет пообщаться с Юсупом Разыковым, режиссером фильма «Керосин» (18+) 2019 года. Сайт «Кинопоиска» сообщает, что его общие сборы в очень ограниченном прокате — 417 долларов, при том, что картина о российской глубинке получила приз кинокритиков на «Кинотавре». Второй гость — режиссер Алексей Учитель со спецпоказом драмы «Космос как предчувствие» (18+). Ожидается и новая картина — ремейк «Каратэ-пацана» — «Малыш-каратист» (12+), действие происходит в Пятигорске.

Но самой многолюдной встречей должен стать мастер-класс председателя Духовного управления мусульман РФ, главного муфтия шейха Равиля Гайнутдина «Минбар и сцена: искусство обращения к сердцу» в театре Кариева, где главным режиссером работает его двоюродный брат Ренат Аюпов. Гайнутдин и сам окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

На питчинге в этом году 84 заявки. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Фильмы о Марджани и дочери капитана

Основные кинопоказы пройдут в этом году в кинотеатре «Мир» и «Корстоне». Фестиваль открывает копродукция с Татарстаном — узбекско-российский фильм «Учитель» / «Мөгаллим» (16+). Каждая из стран выделила по 40 млн рублей. Полуторачасовую картину о юных годах имама и богослова Шигабутдина Марджани сняли Илхом Мухаммадиброхимов и вернувшийся в большое кино Рамиль Тухватуллин. Главную роль исполнил актер Кариевского театра Булат Гатауллин, мужественно переживший тяжелую травму на съемках, которая вынудила его театр поставить на паузу несколько спектаклей.

В номинации полнометражных фильмов участвует 10 картин. Традиционно одна из них татарстанская — это дебют в большом кино челнинки Софьи Чигировой «Моң» (12+), снятый в Лаишевском районе за 17 дней на грант Минкульта РФ в 50 млн рублей. «Реальное время» писало об этом фильме, где нарочито красочное изображение татарской деревни сталкивается с попыткой осмыслить семейные конфликты.

Другая российская картина — «Дочь капитана» (6+) Ларисы Садиловой. Год — 1972-й, его советские ностальгические реалии собирались в Крыму и Брянске, откуда родом режиссер Лариса Садилова, громко дебютировавшая в конце 90-х с черно-белой лентой «С днем рождения!» (16+) о роддоме в Кашире.

«Моң». предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Среди других заметных картин — иранская «Земля ангелов» (18+) Бабака Хаджепаши: об атаках в Секторе Газа, где учительница Зоха берет под свое крыло несколько детей.

В номинации документальной картины Татарстан представляет «Голоса из колыбели» (12+) Алексея Барыкина о детях Лисичанска. Российская лента «Тихие смыслы» (16+) — о том, как нижегородский ТЮЗ ставит спектакль о слепоглухом ребенке по пьесе «Сотворившая чудо» Уильяма Гибсона. При этом главные герои — мальчик Петя, его мама Юлия и его учительница, тифлосурдопедагог Екатерина.

Несомненно, среди мультфильмов интерес вызовет «Булгаковъ» (12+) Станислава Соколова — не только о писателе, но и о Москве 1920-х годов. Все роли в нем озвучил Виктор Сухоруков. Татарстан покажет новое творение «Татармультфильма» — мультфильм «Мой пес» (0+) по стихотворению Мусы Джалиля.

При этом вне конкурсной программы у «Алтын минбара» огромное количество показов — Дни арабского и египетского кино, архивы «Татаркино» о Тукае, коллекция «Ленфильма» (да, покажут «Человека-амфибию», 18+), фильмы, снятые с помощью Фонда поддержки регионального кино. Среди последних, например, «Тернистый путь молодого поэта» (12+) Влада Петрова о новом поколении стихотворцев Казани.

Наиль Хайретдинов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что сняли татарстанцы за этот год

Одна из самых важных номинаций — «Национальная программа», в которую вошло 15 картин. Здесь «Сансара» (12+) неутомимого апологета независимого кино Наиля Хайретдинова. Первые его картины представляли фразой «Казанский таксист с ДЦП снял кино». «Сансара» посвящена отцу — летчику гражданской авиации Марату Хайретдинову.

Здесь же покажут биографическую картину Радифа Кашапова «Ильхам Шакиров — великий народный певец» (12+), снятую на основе более 30 интервью с коллегами и поклонниками великого артиста.

Еще одна игровая работа — «Архив Тукая» (12+) Рената Хабибуллина, о режиссере, ставящем спектакль, которому грозит провал. «Баю-баюшки-баю…» (18+) Булата Минкина показывали в закрытом режиме — автор исследует историю голода в Поволжье. Смотрели и «Казань исполняет мечты» о романтических взаимоотношениях москвичей. На ТНВ можно было увидеть работу «Ров» (12+) Рината Юзаева о строительстве Казанского обвода. «Алтын хәрефләр» / «Золотые буквы» (0+) Андрея Лысякова также собирал публику на местных площадках — в нем камаловские актеры с помощью ИИ и игровых движков воссоздают атмосферу театра начала прошлого века.

Новую картину покажет Ильдар Ягафаров. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Из новых работ — картина «Путник» (16+), Виктор Коженков рассказал о работе «Приюта человека». В короткометражном фильме «Шепот сомнений — голос веры» (0+) Елена Грачева исследовала феномен ношения платка в татарском исламе.

Наконец, самая ожидаемая премьера — «Алифба» (16+) Ильдара Ягафарова. Глава Союза кинематографистов РТ завершил работу о создателях татарской азбуки Салее Вагизове и Рамзие Валитовой: через войну и репрессии — к символу, объединяющему всех татар.

Известно, что в картине, которая сочетает документальные и художественные съемки, главную роль играет звезда Камаловского Эмиль Талипов. Проект поддержала Комиссия при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. При этом у Ягафарова в планах сделать целую серию документалок о татарских деятелях.