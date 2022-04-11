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В двух районах Воронежской области повысили уровень террористической угрозы

14:45, 11.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В двух районах Воронежской области повысили уровень террористической угрозы
Фото: realnoevremya.ru

В Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области повышен уровень террористической угрозы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, в ходе спецоперации России на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) острее встали вопросы антитеррористической защищенности из-за возможных провокаций украинских националистов. Гусев отметил, что указанные районы являются приграничными.

— Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах желтого уровня террористической опасности. Это — средний уровень из трех существующих, — приводит слова губернатора ТАСС.

Накануне в Минобороны России сообщили о подготовке Киевом акций с уничтожением мирных жителей. По данным ведомства, в населенном пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности и важная информация — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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