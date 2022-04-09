«Я «Маньяк», иду к тебе»: первый морской инцидент под Мариуполем

Украинский сухогруз «Апачи» в темное время суток попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполя

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Киев предпринял новую попытку эвакуации главарей нацистов из Мариуполя

Министерство обороны России сообщило, что киевский режим вновь пытался эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников — на этот раз по морю. Там напомнили, что предыдущие попытки вывоза их по воздуху вертолетами провалились.

Накануне вечером украинский сухогруз «Апачи» под флагом Мальты, приписанный к мальтийскому порту Валетта, проследовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота порт Мариуполя. На связь с российскими пограничниками судно не выходило, предупредительная артиллерийская стрельба тоже не привела к изменению курса и замедлению скорости движения.

— Во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения: «Я «Маньяк», иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры. Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна, — сообщили в Минобороны

После сухогруз лег в дрейф, а экипаж попросил прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков. Пострадавших на судне нет, экипаж сам потушил возникший пожар.

— После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск, — заключили в Минобороны.

За день российская авиация поразила 65 военных объектов Киева

Также в Минобороны доложили о ходе спецоперации на Украине. За день авиация поразила 65 военных объектов Киева, в том числе четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.

Средства ПВО сбили в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два — в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один, — «Байрактар ТБ-2» — в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области.

Фото: скриншот видео Минобороны

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники.

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