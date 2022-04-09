«Я «Маньяк», иду к тебе»: первый морской инцидент под Мариуполем
Украинский сухогруз «Апачи» в темное время суток попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполя
Киев предпринял новую попытку эвакуации главарей нацистов из Мариуполя
Министерство обороны России сообщило, что киевский режим вновь пытался эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников — на этот раз по морю. Там напомнили, что предыдущие попытки вывоза их по воздуху вертолетами провалились.
Накануне вечером украинский сухогруз «Апачи» под флагом Мальты, приписанный к мальтийскому порту Валетта, проследовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота порт Мариуполя. На связь с российскими пограничниками судно не выходило, предупредительная артиллерийская стрельба тоже не привела к изменению курса и замедлению скорости движения.
— Во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения: «Я «Маньяк», иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры. Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна, — сообщили в Минобороны
После сухогруз лег в дрейф, а экипаж попросил прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков. Пострадавших на судне нет, экипаж сам потушил возникший пожар.
— После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск, — заключили в Минобороны.
За день российская авиация поразила 65 военных объектов Киева
Также в Минобороны доложили о ходе спецоперации на Украине. За день авиация поразила 65 военных объектов Киева, в том числе четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.
Средства ПВО сбили в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два — в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один, — «Байрактар ТБ-2» — в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники.
«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым