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Эрдоган и Путин договорились о проведении следующей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле

20:55, 27.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Эрдоган и Путин договорились о проведении следующей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле
Фото: pixabay.com

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении следующей встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Согласно сообщению канцелярии, в ходе телефонного разговора Эрдоган заявил Путину, что Турция продолжит содействовать установлению перемирия и мира между Россией и Украиной.

Фото: kremlin.ru

Сегодня глава делегации России на российско-украинских переговорах, помощник президента страны Владимир Мединский, анонсировал новую очную встречу представителей Москвы и Киева. По его словам, она состоится уже на следующей неделе, 29—30 марта. Где пройдет встреча, он не уточнял.

Дарья Акимова
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