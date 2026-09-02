«Лучший стадион в Северном полушарии»: в Казани открыли новый Центр регби

Джей Пи Нил понял, что значит выражение «Без булдырабыз!»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани открылся новый спортивный объект. В торжественной обстановке свое функционирование начал Центр регби. Комплекс будет домашним стадионом для клуба «Стрела-Ак Барс». Подробности мероприятия — в материале «Реального времени».

«Это лучший регбийный стадион в Северном полушарии»

В прошлом сезоне клуб «Стрела-Ак Барс» установил настоящую гегемонию в российском регби. Доминация и золотые медали во всех турнирах. Коллективу Джей Пи Нила не было равных в минувшем году. Можно сказать, что за выдающиеся успехи (победы в чемпионате России, Кубке и Суперкубке) «Стрела-Ак Барс» получила от руководства Татарстана грандиозный и потрясающий подарок — новый домашний стадион.

Комплекс, расположенный рядом с прежним стадионом «Тулпар», возвели за рекордные пять месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это лучший регбийный стадион в Северном полушарии. Теперь, с его наличием, мы улучшим наши результаты и будем еще лучше выступать. Последние пять месяцев мы работали на стадионе «Тулпар» и смотрели, как быстро этот объект возводится. И наконец-то мы поняли, что значит «Без булдырабыз!». С моей стороны, со стороны регбистов хочу сказать огромное спасибо! Мы очень это ценим, ваше внимание. Будем стараться, чтобы республика гордилась нами, — признался главный тренер «Стрелы-Ак-Барс» Джей Пи Нил.

Регбийный клуб из столицы Татарстана наконец обрел свой полноценный дом. Ранее стадион «Тулпар» спортсмены делили вместе со студентами Казанского государственного аграрного университета. Бывало даже так, что тренировки команды иногда совпадали с физкультурными занятиями студентов. В тесноте, да не в обиде — на «Тулпаре» игроки «Стрелы-Ак Барс» добывали громкие победы и ковали историю клуба.

«Новый центр создает принципиально новые условия для развития регби в республике»

Но теперь казанский регбийный клуб начинает новую главу жизни. Красавец-стадион, многофункциональный комплекс, позволит не только с комфортом расположиться на нем «Стреле-Ак Барс», но и сделает регби доступнее как вид спорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зрители смогут с удобством и удовольствием наблюдать за игрой, у детей появятся возможности заниматься регби в современных условиях. Уже в скором будущем «Стрела-Ак Барс» может обзавестись своей детской академией. Пока у главного регбийного клуба из столицы Татарстана есть только своя молодежная команда.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Новый центр создает принципиально новые условия для развития регби в республике. Это часть большой работы по развитию спортивной инфраструктуры нашей столицы и всего Татарстана… Мы будем и дальше создавать условия, чтобы спорт становился доступнее для жителей, дети имели возможность заниматься в современных объектах, а наши спортсмены готовились к соревнованиям и добивались высоких результатов, представляя нашу республику на российских и международных соревнованиях. Центр регби станет важной частью этой системы, — отметил на церемонии открытия раис Татарстана Рустам Минниханов.

Помимо главы республики, в праздничном мероприятии принимали участие: мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель администрации раиса Асгат Сафаров, министр спорта РТ Владимир Леонов, глава Федерации регби РТ и республиканского Управления ФАС Айрат Шафигуллин, а также премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Последний считается идейным вдохновителем проекта. Вклад Песошина в успехи «Стрелы-Ак Барс» бесценен. Его детище стало одним из флагманов татарстанского спорта. В прошлом году лучше «Стрелы-Ак Барс» на профессиональном уровне не выступил ни один клуб республики.

Внутри Центр регби поражает своей широтой и размахом

Что касается самого комплекса, то на первом этаже расположились различные зоны непосредственно для самой команды. Вдоль длинных коридоров красуются фотообои с главными победами «Стрелы-Ак Барс».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сауна, холодный бассейн, просторная раздевалка, большой тренажерный зал с искусственной дорожкой для занятий в плохую погоду, зона отдыха.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Комплекс действительно поражает своей широтой и размахом. На первом этаже даже есть специальная комната отдыха для детей. Как сообщили нам в клубе, многие игроки «Стрелы-Ак Барс» берут своих чад на тренировки. И дабы у них была возможность с ними проводить как можно больше времени, на территории центра оборудовали вот такую специальную зону.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Медицинский кабинет в Центре регби оснащен самым передовым оборудованием. «В России это, пожалуй, лучший медицинский кабинет», — признался врач «Стрелы-Ак Барс» Дмитрий Цуриков в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На втором этаже центра нас встречают трибуны с посадочными местами. Комплекс рассчитан на 1 750 зрительских мест. Для самых важных гостей стадион располагает ВИП-скайбоксами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главная деталь трибуны — козырек. Теперь для просмотра регби вживую дождь не помеха. «Тулпар» такими удобствами похвастаться не мог. Нередко фанаты «Стрелы-Ак Барс» были вынуждены сидеть под дождем. Теперь погодные катаклизмы зрителям не страшны.

Первый матч на новом стадионе у «Стрелы-Ак Барс» запланирован на 20 сентября. В гости к казанцам пожалует московская «Слава-МАР».

1 / 48 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов