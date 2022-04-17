В Минобороны России сообщили об освобождении заложников, которых удерживали в мечети Мариуполя

Российские спецназовцы освободили в Мариуполе заложников, которых удерживали украинские нацисты в турецкой мечети. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, спецоперация по освобождению заложников прошла в Приморском районе города по обращению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате действий российского спецназа мечеть была деблокирована, ликвидированы 29 боевиков, включая иностранных наемников, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

В марте министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что его страна просит у России помощи в эвакуации своих граждан из Мариуполя. Тогда в Сети распространялись сообщения, что мечеть, в которой укрываются турецкие граждане, разбомбили. Однако эта информация не подтвердилась.

Вчера в ведомстве сообщили, что за сутки российские военные эвакуировали 15,8 тысячи человек с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С начала спецоперации эвакуированы 837 тысяч человек, в том числе 154 тысячи детей.

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Диана Жиленкова