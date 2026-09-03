Назвался «хранителем взятки»? Экс-начотдела Кабмина РТ отказался от признания вины

Суд Казани допросил обвиняемого в коррупционном посредничестве в качестве свидетеля

Фото: Реальное время

Отказался от полного признания вины в коррупционном преступлении бывший начальник отдела ЖКХ и транспорта Кабмина Татарстана Фаиль Салихов. На допросе в Вахитовском райсуде Казани он заявил, что подписал первоначальные показания против самого себя, находясь в «особом эмоциональном состоянии» на фоне увольнения и задержания. При этом четко заверил — давления на него силовики не оказывали, сообщает журналист «Реального времени».

Новая версия Салихова: «Хотел выяснить обоснованность иска»

На допрос в Вахитовский райсуд Казани Фаиля Салихова вызвали в качестве свидетеля обвинения — по делу челнинца Валерия Салтыкова, которого в СК и прокуратуре считают посредником в не дошедшей до адресата взятке в 2,5 млн рублей, инкриминируя ему же и мошеннический увод этой суммы.

Коррупционное посредничество по той же сумме вменяют и самому Салихову, но судят его отдельно. Причем процесс над экс-чиновником уже миновал стадию прений, где прокуратура запросила для него 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 25 млн рублей. Адвокат обвиняемого Рустам Губайдуллин утверждал — состава посредничества во взяточничестве в действиях его клиента нет, и просил оправдать его.

Выступление Фаиля Салихова с последним словом ожидалось еще в первой половине августа, но перед заседанием он уведомил адвоката и сотрудников уголовно-исполнительной инспекции о вызове скорой в связи с ухудшением самочувствия, в итоге в деле объявили перерыв до конца сентября.

Адвокат Рустам Губайдуллин защищает Фаиля Салихова с первых дней следствия. Реальное время / realnoevremya.ru

На допрос в качестве свидетеля Салихов пришел вместе с адвокатом, и тот в ходе заседания несколько раз что-то писал на бумаге клиенту, пока тот отвечал на вопросы гособвинителя и председательствующего.

Суду Фаиль Салихов представился безработным, после чего дал подписку об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. На своем процессе в качестве обвиняемого такой подпиской он не связан. По существу сообщил: с находящимся под стражей Салтыковым знаком почти 20 лет — «наши дети в один детсад ходили, дружили», в сентябре 2023-го давний приятель «попросил о личной встрече, приехал на работу (в здание Кабмина РТ) и попросил оказать содействие в получении положительного решения в пользу ООО «Строй-Альянс» по делу в арбитраже».

— Так как я не являюсь юристом и правовыми вопросами не владею, я сказал: попробую узнать. Хотел узнать у судьи Сафина, который работал в Арбитражном суде Поволжского округа, — добавил бывший сотрудник аппарата правительства РТ.

— Какие-то деньги Салтыков вам предложил? — уточнил помощник прокурора Михаил Житлов.

— Да — оставить на хранение у себя. Я не пересчитывал, потом узнал — 2,5 миллиона [рублей]. Он сказал: «Вдруг понадобятся, пусть пока остаются у тебя». Я отказывался. Он сказал: «Пусть полежат». Я сказал: «Хорошо». И дней через пять вернул их, — отвечал Салихов.

— Вы эти деньги должны были кому-то передать? — задал ключевой вопрос судья Юрий Арсенюк.

— Нет. Я даже не знал обоснованность иска. Позвонил Сафину сначала на сотовый, он два дня не брал, потом — в приемную Арбитражного суда Поволжского округа, и мне сказали: «Он уже давно умер». Поинтересовался в интернете — его не стало в 2016-м. Я не знал. Редко встречались...

Большую часть вопросов ВИП-свидетелю задавал председательствующий судья. Реальное время / realnoevremya.ru

Продолжая допрос, председательствующий спросил: предназначались ли 2,5 млн рублей ныне покойному судье? Услышав отрицательный ответ, задал новый: «Другим должностным лицам арбитражного суда?». Салихов повторил: «Нет. Я только обоснованность иска хотел узнать. Потом понял, что это не его (Салтыкова) деньги, может, он за сохранность опасался...»

После известия о смерти давнего знакомого судьи Салихов, по его словам, вернул деньги: «Желания не было заниматься этим всем».

«Я и следователям говорил: «Почему пишете «взятка»?»

Адвокат Салтыкова попросил уточнить, в какое время произошел возврат. «5—6 дней», — отвечал свидетель.

По ходатайству стороны обвинения в суде огласили протокол показаний, которые Фаиль Салихов давал на предварительном следствии. От нынешних они отличаются четкими фразами о коррупционном предназначении денег. «Валерий настаивал, чтобы я оставил конверт у себя. Я пообещал найти должностных лиц арбитражного суда, которых хотел попросить, и по возможности передать им денежные средства в качестве взятки. Себе ничего оставлять не хотел. <...> Вернул, когда не смог сдержать обещание». При даче показаний в СК экс-чиновник также подчеркивал — ранее с такими вопросами к знакомому судье не обращался.

По вопросу взятки показания бывшего чиновника в суде разошлись с протоколами допросов на предварительном следствии. Реальное время / realnoevremya.ru

У судьи возник резонный вопрос: «Вы показания на следствии добровольно давали?».

— Добровольно, но надо учитывать, что такое состояние... — не очень уверенно отвечал Фаиль Салихов.

Отсутствие замечаний и свою подпись под протоколом того допроса он подтвердил, после чего выдвинул предположение: «Возможно, следователь не так меня понял... Я обещал Салтыкову оказать содействие».

— Почему же в протоколе с его слов написано «взятка»? — продолжил выяснять председательствующий по делу.

— Никакой взятки не было! Я и следователям говорил: «Почему пишете «взятка»?» — припомнил свидетель-подсудимый. — Ваша честь, мое эмоциональное состояние в те дни особое было, увольнение и так далее...

Далее выяснилось — первоначальное признание в причастности к коррупционной попытке Салихов подтверждал и после предъявления ему обвинения в посредничестве. При этом еще до официального задержания написал явку с повинной. Вопросы относительно этого документа в суде над Салтыковым ему не задавали.



Заметим, с учетом первых показаний Следком после задержания Салихова в феврале не просил об отправке в СИЗО, и суд водворил ВИП-фигуранта под домашний арест. Позднее работодатель уволил его по утрате доверия.

Взяткодателя простили, первого посредника наказали условным сроком

Напомним, всего по делу о том конверте к ответственности привлекли четверых — взяткодателя и трех предполагаемых посредников. Ведь получателя взятки, как установлено следствием, не было.

По версии СК и прокуратуры, давний знакомый Фаиля Салихова челнинец Валерий Салтыков в сентябре 2023-го предложил коммерсанту Марату Мингазову «порешать вопрос с положительным решением по его иску в арбитраже» путем передачи должностным лицам 3 млн рублей. На тот момент Арбитражный суд Татарстана рассматривал иск компании «Строй-Альянс» на 8,3 млн рублей по оплате работ за ребрендинг заправок в Воронежской области. В случае победы Мингазов обещал из полученных средств вернуть часть долга знакомому главе КФХ, который неоднократно вкладывал в его стройбизнес суммы в 5—10 млн рублей и требовал деньги назад с обещанной прибылью.

Валерий Салтыков на предварительном следствии давал показания против Салихова. Реальное время / realnoevremya.ru

Когда Мингазов предложил фермеру дать еще 3 млн рублей — для коррупционного решения вопроса, тот согласился перечислить только 2,7 млн. После обналичивания сумма сократилась до 2,5 млн рублей, и именно с ней Мингазов в сентябре 2023-го приехал в Казань вместе с Салтыковым и их общим знакомым Галеевым (ныне — свидетелем обвинения). В ходе следствия Мингазов и Галеев рассказывали, что Салтыков с конвертом ушел в Кабмин, а тот подтверждал — передача состоялась.

— На встрече Фаиль Салихов изначально деньги брать не хотел, но я настоял, — цитировали показания Валерия Салтыкова на заседании по мере пресечения в суде. — А потом позвонил и сказал: не смог помочь. Я подъехал в сентябре и забрал 2,5 млн рублей. Он не смог, потому что знакомый судья умер... Дальше я подумал, что мог бы оставить данные средства себе, ничего не говоря Марату [Мингазову], рассчитывая, что вопрос решится сам собой — обманул его и приобрел на эти деньги машину Hyundai Elantra и зарегистрировал ее на жену... А когда суд отказал в иске и Мингазов позвонил: почему так получилось, я ему ответил: в ситуации виноваты нанятые им юристы — недоработали.

Верховный суд РТ отклонил доводы представления прокуратуры относительно прекращения дела Ришата Сатдарова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Собственно проигрыш в суде и невозврат инвестиций убедили главу КФХ, выступившего взяткодателем, заявить о ситуации в экономическую полицию, откуда материалы проверки попали в отдел СК по Советскому району Казани.

Дела четырех фигурантов суды рассматривали отдельно. Марата Мингазова Вахитовский райсуд Казани приговорил к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 3 млн рублей. Что касается признавшего дачу взятки Ришата Сатдарова, то его дело Советский райсуд Казани прекратил за деятельным раскаянием. Прокуратура пыталась добиться отмены такого решения, но Верховный суд РТ в августе отклонил ее доводы, и Сатдаров остался несудимым.