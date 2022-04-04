Лавров: вторая попытка созвать СБ ООН по Буче не увенчалась успехом

Вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по событиям в украинской Буче не увенчалась успехом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Он анонсировал проведение пресс-конференций в Нью-Йорке, где будет показана истинная природа событий в Буче.

Россия будет разоблачать фейки, которые связаны с проведением спецоперации РФ на Украине.

Российская сторона еще вчера потребовала созыва заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за ситуации в Буче. Однако, как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Великобритания, председательствующая в Совете Безопасности ООН, не дала согласия на проведение этого заседания. Вечером Россия вновь запросила на 22.00 4 апреля проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за провокации в украинском городе Буче.

Татьяна Леухина