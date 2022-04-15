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Российский С-400 сбил украинский вертолет Ми-8, обстрелявший село Климово в Брянской области

10:42, 15.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российский С-400 сбил украинский вертолет Ми-8, обстрелявший село Климово в Брянской области
Фото: mil.ru

Российский комплекс С-400 сбил украинский вертолет Ми-8, который 14 апреля обстрелял село Климово в Брянской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны сегодня сообщило, что масштабы ракетных ударов Вооруженных сил РФ по объектам в Киеве нарастят в случае диверсии на российской территории.

Маргарита Головатенко
Общество

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