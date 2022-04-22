Лавров заявил, что российско-украинские переговоры «застопорились»

Переговоры Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине «застопорились». Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, процесс достижения договоренностей «застопорился» из-за того, что делегация Киева так и не отреагировала на переданные Россией предложения. Лавров обратил внимание, что документ Москва составила с учетом поступивших от украинской стороны комментариев.

По мнению Лаврова, заявления украинской стороны создают впечатление, что ей не нужны переговоры с Россией и она смирились со своей судьбой. Переговоры идут медленно, добавил дипломат.

— Когда спросили у президента Зеленского, как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что «мы ничего не получали». Насколько он владеет ситуацией — не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием «переговоры», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

Российская делегация на переговорах с Украиной. Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Как рассказывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, предложения по мирному соглашению украинской стороне направлены на прошлой неделе, 15 апреля. Однако ответа от Киева так и не последовало. «С пятницы у них просто зависли эти самые российские предложения», — констатировала Захарова.



Напомним, российско-украинские переговоры проходят в онлайн-формате. Последняя очная встреча делегации Москвы и Киева состоялась почти месяц назад — 29 марта в Стамбуле. До этого три очных раунда проходили в Белоруссии.

Татьяна Демина