Фарид Мухаметшин: «Не оказать помощь и поддержку в разоружении националистов Россия не могла»

Госсовет Татарстана поддержал президента России Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Открытое обращение подтвердило приверженность Татарстана курсу на демилитаризацию и денацификацию Украины. Также на заседании развеяли информационную провокацию о якобы имевшейся попытке выхода Татарстана из состава России. «Это идет давление на многонациональные субъекты с хорошей промышленностью и трудолюбивым народом», — пояснил Фарид Мухаметшин.

Госсовет поддерживает курс национального лидера



Госсовет Татарстана единогласно проголосовал за принятие обращения в поддержку президента РФ Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции. Текст обращения изложил депутат Эмиль Хуснутдинов.

Текст обращения изложил депутат Госсовета Татарстана Эмиль Хуснутдинов. Фото: Максим Платонов

— Мы, депутаты Государственного Совета Республики Татарстан, представляющие различные партии и широкую общественность, выражая озабоченность обстановкой, складывающейся на международной арене по поводу проведения специальной военной операции, поддерживаем курс национального лидера страны, Верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации В.В. Путина на демилитаризацию и денацификацию Украины, оказание всесторонней помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, — говорится в нем.

В обращении подчеркивается: «Проведение упреждающей военной спецоперации было единственно верным, стратегически выверенным решением, способным прекратить убийство мирных жителей на востоке Украины, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны националистических формирований. Именно решительные действия российских военных позволили избежать еще больших жертв, предотвратить готовившиеся нападения на Донбасс, Крым, обеспечить национальную безопасность России».

Санкции направлены на создание кризиса

Депутаты уверены, что введение беспрецедентных санкций против страны направлено на международную изоляцию России и разрушение государственности.

— Основываясь на односторонних данных, фейках и откровенных провокациях, страны Запада во главе с США развязали полномасштабную экономическую и информационную войну против нашего государства. Введены беспрецедентные санкции, идет попытка осуществить международную изоляцию Российской Федерации. При этом не скрываются главные задачи — подорвать экономику, создать обстановку тотального кризиса во всех отраслях жизнеобеспечения и в конечном итоге разрушить государственность Российской Федерации, — следует из обращения.

Там же указывается, что в сложившихся условиях как никогда важны консолидация, сплоченность нашего народа.

— Мы уверены, что Вооруженные силы России с честью выполнят все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. Подвиг, который ежедневно совершают наши защитники Отечества, войдет в историю как один из ярких примеров патриотизма, верности присяге, готовности прийти на помощь братскому народу. Татарстан гордится своими героями и безмерно скорбит о павших смертью храбрых. Считая своим долгом поддержать родных и близких, республика одной из первых в Приволжском федеральном округе ввела дополнительные региональные выплаты семьям погибших военнослужащих, — говорится в обращении.

Фото: скриншот видео Минобороны

В нем отмечается, что татарстанцы активно участвуют в оказании гуманитарной помощи, в этой работе задействованы все уровни публичной власти, предприятия, партии и общественные организации. Татарстанцы несут на пункты сбора продукты, лекарства, одежду и средства личной гигиены, книги, игрушки и т.д. Всего на данный момент отправлено восемь грузовых фур с товарами первой необходимости общей массой свыше 100 тонн. Республика приняла порядка полутора тысяч вынужденных переселенцев. Им оказывается вся необходимая медицинская, социальная помощь, содействие в определении детей в детские сады и школы, трудоустройстве.



Информационный фейк против Татарстана

Спикер Госсовета кратко прокомментировал принятие обращения. Фарид Мухаметшин заявил, что проведение специальной военной операции было вынужденным шагом.

— Понятно, что глава государства Владимир Путин [не мог поступить по-другому], имея на руках информацию о готовящихся провокациях против ДНР, ЛНР с последующим посягательством на территорию РФ и в целом о ситуации на Украине после 2014 года, когда националистические геополитические силы руководили страной и в тот период практически загнали ситуацию в тупик и втянули страну в гражданскую войну. Видеть это и не оказать помощь и поддержку в разоружении националистов и бендеровцев по обращению ДНР и ЛНР наверняка Россия не могла, — отметил он. — Гибнут люди, издевательства длятся 8 лет, не выполняются Минские соглашения. Вот сегодня оно вылилось в подготовку обращения. Оно нужно… Нужно и президенту России.

Он поделился итогами участия в совещании в МИД России, которое прошло на прошлой неделе в Москве. Его проводил министр иностранных дел Сергей Лавров. Одной из тем встречи, судя по всему, являлось разоблачение провокационных информационных фейков.

Фарид Мухаметшин заявил, что проведение специальной военной операции было вынужденным шагом. Фото: tatarstan.ru

— Фейковые дела идут во всех субъектах и в Татарстане, — сообщил он, добавив, что подобный инцидент случился в республики. — Я не буду сейчас говорить о том, как мы разбирались с письмом группы бывших депутатов Госсовета, которые якобы образовали рабочую группу по выходу из состава РФ. Это был фейк. Мы беседовали с этими людьми, якобы подписантами. Это идет давление на многонациональные субъекты РФ с хорошей промышленностью и трудолюбивым народом.