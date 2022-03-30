Минобороны России призывает ООН и Красный Крест надавить на Киев для обеспечения эвакуации жителей Харькова

Татарстан вошел в число регионов-крупнейших поставщиков гуманитарной помощи беженцам с Украины

Фото: Минобороны РФ

«Жители города заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве «живого щита»

В Министерстве обороны сообщили, что гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, которые подконтрольны официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться. Наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове, где введен комендантский час. Там проживают более миллиона человек.

— Местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся. В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют. Продуктовые магазины работают 2-3 часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства. Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят — боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны. На улицы выходят только женщины и старики, — заявили в Минобороны.

Люди, как сообщает МО РФ, стараются не общаться по телефону и в социальных сетях из-за арестов СБУ. А за предположительно хорошее отношение к России людей забирают и они не возвращаются.

Также националисты продолжают размещать тяжелую военную технику в жилых кварталах. По прямому приказу Киева они берут любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходят в квартиры и оборудуют в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев — расстреливают их на месте, заявили в Минобороны.

Фото: commons.wikimedia.org

— Жители города заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве «живого щита», выехать по гуманитарным коридорам не могут, личные автомобили граждан подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и минометов. Террористы националистических батальонов создали так называемые «летучие эскадроны смерти», которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в «бандер-мобили», разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам, — сообщили в Минобороны.

Как заявили там, для решения ситуации требуется принятие незамедлительных решений, направленных на стабилизацию гуманитарной обстановки.

— Обращаемся к руководителям Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и настоятельно просим использовать авторитет и потенциал ваших организаций для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населенных пунктах Украины, заявили в Минобороны.

С 4 марта российской стороной открываются гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному гуманитарному коридору в Россию и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Украинские власти на текущие сутки дополнительно заявили еще четыре маршрута на запорожском направлении.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Вооруженные Силы России с 10:00 31 марта объявляют «режим тишины» и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске. Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции ее предлагают провести при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.



За прошедшие сутки, без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 20 495 человек, из них — 3 384 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — уже 509 425 человек, из которых 104 807 — дети.

Националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6 476 граждан из 19 иностранных государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными более 60 иностранных судов.

На Украину со 2 марта доставлено 6,5 тысячи тонн гуманитарных грузов

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. Регионы и общественные организации продолжают оказывать гуманитарную помощь. Среди субъектов наибольший вклад внесли Бурятия, Татарстан, Архангельская, Московская, Тульская, Воронежская и Ростовская области, а также Краснодарский край.

Всего в пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. На Украину со 2 марта доставлено 6,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

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