Минобороны России: остатки нацистов «Азова» и иностранных наемников надежно заблокированы на «Азовстали»

Ведомство сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе

Нацисты игнорируют требования России

Министерство обороны России сообщило, что все остатки украинских нацистов «Азова» и иностранных наемников из США и европейских стран надежно заблокированы в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь». В самом же городе обстановка нормализовалась, уверяют в ведомстве.

В российском Минобороны обратили внимание, что нацисты игнорируют требования России освободить якобы находящихся на территории «Азовстали» женщин и детей для свободного выезда в любом направлении. В ведомстве подчеркнули, что до них каждый час доводится информация о порядке выхода гражданских лиц для последующей эвакуации, если те действительно там находятся. Эти сведения доводятся и представителям киевского режима через вице-премьера Верещука.

— Удержание нацистами «Азова» и иностранными наемниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не «защитники», а конченые террористы. В этой связи натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем — фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне. Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

скриншот видео Минобороны России

Он указал, что представителей Вашингтона Украина, ее жители в Мариуполе и других городах «интересуют только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть «до последнего украинца», как с подачи Госдепа повторяют и все его сателлиты», пишет ТАСС.

На сегодняшний день жители Мариуполя могут свободно ходить по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов, сообщили в Минобороны России. Им доставляют гуманитарную помощь — продукты питания, воду и предметы первой необходимости. Власти ДНР организуют расчистку улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники, сообщил Конашенков.



За день уничтожено до двух рот националистов

За 22 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России удалось поразить 13 военных объектов Украины, в том числе 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники и два пункта управления. В результате уничтожено до двух рот националистов и 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей.

По данным Минобороны России, у пгт Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ». В районах населенных пунктов Большие Проходы, Шуровка Харьковской области и Спартак ДНР ликвидированы три украинских беспилотника.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены еще 26 военных объектов Украины, в том числе 21 район сосредоточения живой силы и военной техники и два командных пункта. В районах населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками за 22 апреля поражены: пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пункт управления и артиллерийская батарея. В районе города Барвенково на полевом аэродроме уничтожены украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и станция радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 2 458 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 305 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 069 орудий полевой артиллерии и минометов, 523 беспилотных летательных аппарата, 272 установки реактивных систем залпового огня, 258 зенитных ракетных комплексов, 140 самолетов и 107 вертолетов.

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