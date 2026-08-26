Семак близок к отставке из «Зенита», доберется ли Меркулов до «Ак Барса» осенью?

Тринадцатый выпуск спортивной программы «На пределе»

Фото: Реальное время

Близок ли к отставке главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Спартака» (0:2) в пятом туре РПЛ? Поставлена ли точка в потенциальном трансфере Георгия Меркулова в «Ак Барс»? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в тринадцатом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Отставка Сергея Семака из «Зенита» — вопрос времени?

«Зенит» проиграл «Спартаку» в пятом туре РПЛ со счетом 0:2, и вряд ли этот результат удивляет нас, исходя из текущего состояния команд. «Красно-белые» во главе с Хуаном Карлосом Карседо в этом сезоне являются очень сильной командой.

И, как бы парадоксально это ни звучало, «Спартак» на старте этого сезона — чуть ли не единственная стабильная, сбалансированная команда. Да, конечно, на первом месте пока располагается «Краснодар», который за пять туров вообще не потерял очков. Но запас прочности «быков» ведь не безграничный. И матч с «Динамо» (Махачкала) это на самом деле показал. Все шло к закономерной ничьей, но потом случился супергол защитника Жубала через себя на 80-й минуте.

Если в ближайшее время «Краснодар» не найдет замены Никите Кривцову, который, как стало известно, выбыл минимум до начала 2027 года, в центре поля «быкам» будет довольно тяжело.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И для «Спартака» сейчас, наверное, лучшее время, чтобы обеспечить отрыв от преследователей в турнирной таблице. Потому что с одной стороны — «Краснодар» в очень усеченном составе, а с другой стороны — «Зенит» Сергея Семака…

То, что два дня назад «сине-бело-голубые» показали в матче со «Спартаком», сложно назвать игрой действующего чемпиона. Мы видим очевидный кризис идей у Сергея Богдановича. В абсолютно посредственных полузащитников превратились Венделл и Барриос. Что-то не то происходит с Максимом Глушенковым, и его удаление в концовке матча — прямое свидетельство этому. Когда ты чувствуешь собственное бессилие, такое состояние сильно тебя угнетает и злит, вследствие чего ты теряешь контроль и совершаешь такие необдуманные поступки.

«Спартак» против «Зенита» был лучше во всем. В целостности игры, конструктивности в атаке, борьбе на всех участках поля. У петербуржцев не получалось практически ничего, особенно в первом тайме. «Спартак» победил всухую «Зенит» впервые за 16 лет. А два поражения за пять туров у петербуржцев последний раз были в далеком 2002 году.

Сергей Семак находится сейчас в очень непростом положении. И если поражение от «Родины» можно было назвать случайным, то провал со «Спартаком» вполне обоснован. Близок ли к отставке Сергей Семак? Еще несколько поражений «Зенита» — и, вероятно, этот вопрос в руководстве клуба будет звучать самым конкретным образом.

Меркулов может приехать в «Ак Барс» по ходу предстоящего сезона КХЛ. Но что для этого должно случиться?

Эпопея «Ак Барса» с Георгием Меркуловым еще не завершена, хотя, казалось бы, форвард в июле поставил в этой истории точку, подписавшись с «Колорадо» на один год. Однако в последние дни появилась информация, что Меркулов может приехать в столицу Татарстана по ходу предстоящего сезона КХЛ.

Меркулов был звездой фарм-клуба «Бостона» в АХЛ, являлся одним из главных бомбардиров команды. Однако в НХЛ вызывался очень редко, по большим праздникам. «Колорадо» дал двусторонний контракт нападающему с зарплатой около 850 тысяч долларов за сезон. Но, если Меркулов будет играть в АХЛ, эта сумма упадет до 350 тысяч долларов.

Из интервью Меркулова понятно, что хоккеист очень хочет играть в Северной Америке. Готов пожертвовать комфортом, деньгами, лишь бы иметь перед глазами хотя бы призрачную перспективу выступления в НХЛ. Меркулов — это точно не игрок для нижних звеньев, а в топ-6 нападающих «Колорадо» его сложно представить, принимая во внимание конкуренцию в составе.

В России Георгий Меркулов мог бы заработать очень хорошие деньги. К примеру, «Ак Барс» без проблем бы дал контракт нападающему на 60 млн рублей в год, учитывая все свои кадровые проблемы.

По-хорошему казанцам нужен был Меркулов уже к началу сентября. Но, в принципе, если хоккеист разочаруется в системе «Колорадо», у него пропадет мотивация бороться за попадание в основной состав команды в НХЛ, он сможет приехать в Казань. Но если это случится, то в ноябре-декабре, не раньше. Да и «Ак Барсу» права на Меркулова еще надо приобрести у «Торпедо».