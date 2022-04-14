Минобороны России: США испытывали опасные биопрепараты на пациентах больницы в Харькове

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что американские ученые с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биопрепаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пациентов отбирали с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. В базу данных больницы информация не вносилась, персонал медицинского учреждения дал подписку о неразглашении. Кириллов отметил, что в январе 2022 года деятельность лаборатории была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины.

Кроме того, Минобороны опубликовало еще один список должностных лиц США и Евросоюза, задействованных в реализации военно-биологических программ на Украине. В ведомстве добавили, что имеющиеся данные о работе американских биолабораторий подтверждают множественные нарушения конвенции о запрещении биооружия.

Помимо этого, по данным Минобороны, в лабораториях на Украине под контролем ученых из США изучались возможности распространения по воде холеры, тифа и гепатита.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что в биологических лабораториях США на территории Украины в течение нескольких лет проводились исследования с разными патогенами, в том числе, возможно, и с новым коронавирусом. По его словам, такие работы проводились как минимум 20 лет.



Дарья Акимова