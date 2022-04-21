ВС России и народная милиция ЛНР взяли под контроль населенный пункт Кременная

Подразделения Вооруженных сил России и народной милиции ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

— В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За ночь российские войска нанесли удары по 1001 военному объекту Украины. Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии и 771 опорный пункт.

Кроме того, средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка. Также в районе населенного пункта Донецкое в воздухе сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».

Фото: скриншот Минобороны

Вчера сообщалось, что ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары еще по 1,5 тыс. военных объектов Украины, в том числе по 900 опорным пунктам. Средства ПВО России сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» над территорией Донбасса.



Максим Кокунин