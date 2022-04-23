Народная милиция ДНР заявила о срыве националистами эвакуации в Мариуполе
Украинские националисты сорвали эвакуацию мирных жителей Мариуполя на украинскую территорию по гуманитарному коридору. Об этом сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР).
Открытие этого гуманитарного коридора вчера анонсировала украинский вице-премьер Оксана Верещук. Националисты с территории завода «Азовсталь» открыли огонь по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра «Порт-сити» на бульваре Шевченко, передает ТАСС.
Российским военным, которые обеспечивали безопасность места сбора граждан, удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить очередные жертвы среди мирного населения.
Вчера российское военное ведомство сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Все остатки украинских нацистов «Азова» вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран заблокированы на территории комбината «Азовсталь», уточнял официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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