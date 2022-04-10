В ДНР сообщили, что националисты «Азова» захватили два иностранных судна

Фото: wikipedia.org/Министерство инфраструктуры Украины

Украинские националисты, отступая из Мариуполя, захватили два иностранных судна — «Царевна» и «Леди Аугуста», сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.



Националисты «Азова» удерживают экипажи судов в заложниках и ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия. Состояние членов экипажа пока неизвестно.

— Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами РФ предпринимает все возможное для спасения жизней насильно удерживаемых украинскими националистами моряков, — приводит его заявление ТАСС.

Вчера Минобороны сообщило, что украинский сухогруз «Апачи» в темное время суток попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполя.

Маргарита Головатенко