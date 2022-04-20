МВД России: в страну под видом беженцев пытаются проникнуть участники боевых действий на Украине
На российскую территорию под видом беженцев пытаются проникнуть лица, которые участвуют в военных действиях на Украине. Об этом заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.
По его словам, о точном количестве этих лиц сейчас сказать нельзя. Их выявляют «с определенной периодичностью». В отношении таких «беженцев» принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством, передает ТАСС.
Несколько дней назад в Министерстве обороны России сообщили, что ведомство распологает данными о большом количестве дезертировавших украинских военных, а также раненых и пропавших без вести.
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