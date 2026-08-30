Число погибших в ДТП на Ставрополье выросло до шести
Госпитализированы 28 пассажиров, среди которых 11 несовершеннолетних
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла на трассе, в результате погибли шесть человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— По уточненной информации, в реанимации скончался шестой человек, — сообщает ГАИ Ставрополя.
Также уточнили, что госпитализированы 28 пассажиров, из них 11 — дети и подростки. Всего, по предварительным данным, в аварии пострадали 38 человек.
Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в число регионов-антилидеров по доле водителей с высоким коэффициентом бонус-малус (КБМ). Доля таких автолюбителей в республике составила 5%, что повлияло на стоимость полисов ОСАГО.
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