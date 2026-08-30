Число погибших в ДТП на Ставрополье выросло до шести

Госпитализированы 28 пассажиров, среди которых 11 несовершеннолетних

Фото: Надира Хасанова

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла на трассе, в результате погибли шесть человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— По уточненной информации, в реанимации скончался шестой человек, — сообщает ГАИ Ставрополя.

Также уточнили, что госпитализированы 28 пассажиров, из них 11 — дети и подростки. Всего, по предварительным данным, в аварии пострадали 38 человек.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в число регионов-антилидеров по доле водителей с высоким коэффициентом бонус-малус (КБМ). Доля таких автолюбителей в республике составила 5%, что повлияло на стоимость полисов ОСАГО.

Вадим Вахрушев