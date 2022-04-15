В Татарстане утвердили порядок выплаты республиканской компенсации семьям погибших в спецоперации на Украине

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил порядок осуществления единовременной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции России на Украине. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

О том, что семьи погибших военнослужащих из Татарстана во время специальной операции на Украине получат от республики дополнительную материальную помощь стало известно 4 апреля. Единовременная выплата составляет 2 миллиона рублей. Указ о ней подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно постановлению Кабмина республики, выплата семьям погибшим будет осуществляться из средств резервного фонда. Чтобы ее получить, требуется подать заявление по утвержденной форме и приложить к нему копию свидетельства о смерти военнослужащего и еще ряд документов.

Выплату в равных долях получат жена погибшего, его родители (усыновители) и дети. Полагается она и опекунам (попечителям), которые осуществляли в отношении него обязанности до достижения им 18 лет в течение не менее пяти лет.

Скриншот видео Минобороны России

В начале марта президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату семьям российских военных, погибших на Украине, на сумму более 7 млн рублей.

— Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будет перечислено предусмотренное по закону страховое обеспечение и будет обеспечено единовременное пособие — это 7 миллионов 421 тысяча рублей, — заявил он.



Тогда же глава государства сообщил, что считает необходимым «установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей». Указ о ней он подписал 5 марта.



О начале специальной военной операции на Украине Путин объявил утром 24 февраля. «Реальнее время» продолжает следить за ходом событий. Вся проверенная и актуальная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Татьяна Демина