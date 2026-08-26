Число погибших при пожаре на Амурском ГХК увеличилось до семи

Очаги возгорания ликвидированы

Фото: Динар Фатыхов

Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе увеличилось до семи. В их числе — один россиянин и шесть граждан КНР, сообщили в пресс-службе предприятия.

Очаги возгорания ликвидированы. В настоящее время под контролем специалистов завершается выжигание остаточных объемов технологических газов.

— Судьба еще 9 граждан КНР, сотрудников подрядной организации, остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются, — говорится в публикации.



За медпомощью обратились всего 152 человека. По результатам обследования 36 пострадавших были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальным 116 госпитализация не потребовалась.

Пожар на готовящемся к запуску Амурском ГХК вспыхнул вчера. По предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса не пострадало.

Галия Гарифуллина