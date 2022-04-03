Мединский: Украина стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным статусом страны

Фото: Олег Тихонов (архив)

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, которые связаны с нейтральным и безъядерным статусом страны.

По его словам, проект договора еще не готов для вынесения на встречу в верхах. Работа по тексту документа проводилась на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном режиме 1 и 2 апреля, она возобновится в завтра, 4 апреля.

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Очные переговоры России и Украины прошли в Стамбуле во вторник, 29 марта. Как рассказал Мединский, украинская сторона впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией.

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Диана Жиленкова