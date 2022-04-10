ВС России уничтожили штаб нацбата «Днепр» с иностранными наемниками

Вооруженные Силы России в ходе специальной операции на Украине высокоточными ракетами морского базирования уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Высокоточные ракеты воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожили выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300, сообщает «РИА Новости».

Российские средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Ольхатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая, Веселое.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 86 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня и 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Фото: realnoevremya.ru

Всего с начала проведения операции на Украине уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2 052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 975 единиц специальной военной автомобильной техники.

Маргарита Головатенко