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Провокации Ходжи, великолепный Нигматуллин: «Рубин» снова по пенальти победил в Кубке

20:25, 02.09.2026

На сей раз от казанцев пострадал «Оренбург»

Провокации Ходжи, великолепный Нигматуллин: «Рубин» снова по пенальти победил в Кубке
Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» провел третий матч на групповом этапе Кубка России Пути РПЛ. Подопечные Франка Артиги на выезде обыграли «Оренбург» в серии пенальти (1:1, 4:2). Детали противостояния — в материале «Реального времени».

Артига продолжает выпускать почти основной состав в Кубке России

После домашнего триумфа во втором туре Кубка России против московского «Спартака» «Рубину» предстояло укрепить свое положение в группе. Матч против махачкалинского «Динамо» в РПЛ у казанцев был буквально пару дней назад. Тем не менее в сегодняшней встрече с «Оренбургом» в исполнении Франка Артиги мы увидели снова фактически основной состав. Исключения по позициям составили лишь Артур Нигматуллин и Руслан Безруков, которых все-таки принято считать больше игроками ротации.

взято с сайта rubin-kazan.ru

— Да, это не просто, но мы понимаем важность обоих турниров для нашего клуба, поэтому мы используем сильнейших футболистов и в чемпионате, и в Кубке России. У нас был момент с ротацией, которая пришлась на матч с «Родиной», а мы помним, что в игре произошло, — объяснил свой выбор состава главный тренер «Рубина».

Да, Франка Артигу по-прежнему не отпускает то разгромное поражение от «Родины» со счетом 0:5 в первом туре. Летом испанский специалист был вынужден столкнуться с сильным давлением на фоне не самой выразительной игры и средних результатов в чемпионате. Поэтому, дабы укрепить свои позиции перед руководством «Рубина», Артига старается выжимать максимум результата с обоих турниров.

«Рубин» мог закрыть все вопросы с результатом матча еще в первом тайме, но затянул до серии пенальти

Сегодняшний матч против «Оренбурга» выдался несколько противоречивым. С одной стороны, казанцы на голову были сильнее хозяев в первом тайме. То, что «Рубин» забил всего один гол в стартовые 45 минут, — досадное недоразумение. Шикарный момент при выходе один на один имел Илья Самошников, с убойной позиции не получился удар у Назми Грипши. Голевых шансов у гостей было предостаточно, но футболистов «Рубина» подводила реализация.

Тем не менее с положительной стороны снова надо отметить Жака Сиве. Французский нападающий окончательно превратился в главного голеадора «Рубина» после Мирлинда Даку. Поражает даже не то, что Сиве отличается практически в каждом матче за казанский клуб в этом сезоне, а то, с какой уверенностью он пользуется голевыми шансами. Нападающий выбирает правильную позицию в завершающей фазе, здорово подключается в атаки вторым темпом, отлично забегает за спины защитникам. Словом, делает все то, что должен делать классный футболист. А Сиве себя таковым считает, самолюбия у француза не отнять. Только раньше Жак показывал это на словах, а сейчас на деле.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Во втором тайме «Оренбург» заметно преобразился и стал сразу создавать давление на оборону «Рубина». Гол Андрея Касаджикова на 54-й минуте, конечно, вышел курьезным. В эпизоде явно опростоволосился защитник Жахонгир Урозов, который совершенно неаккуратно ткнул мяч верхом в сторону ворот Артура Нигматуллина. Голкипер «Рубина» начал заваливаться, мяч попал в перекладину, а на добивании расторопнее всех сыграл как раз таки Касаджиков. Гол в начале второго тайма, безусловно, окрылил хозяев, однако казанцы сумели сдюжить до серии пенальти.

— Дело в том, что «Оренбург» — это хорошая команда, и мы понимали, что ход встречи может измениться. Знали, что соперник обязательно проведет замены и все поменяется. Поэтому было важно реализовывать моменты. Также стоит учитывать, что недавно мы провели матч против махачкалинского «Динамо» в чемпионате России. Прошло практически 48 часов. А дальше приехали сюда, чтобы играть на искусственном поле. И еще — во втором тайме не хватило свежести, чтобы идти в атаку. И команда была вынуждена обороняться, — объяснял невыразительный второй тайм своих подопечных Франк Артига.

Провокатор Ходжа и герой Нигматуллин

В послематчевой серии пенальти героем в составе «Рубина» стал вратарь Артур Нигматуллин. Вот уже во второй встрече кряду в Кубке России голкипер приносит победу своей команде. В игре против «Спартака» Нигматуллин потащил одиннадцатиметровый от полузащитника Наиля Умярова. Сегодня переиграть вратаря «Рубина» не смогли Руслан Куль и Дамиан Пуэбла из «Оренбурга».

взято с сайта rubin-kazan.ru

Любопытно, что во время серии пенальти не обошлось без небольшого скандала. Велдин Ходжа после своего реализованного одиннадцатиметрового жестами адресовал знак «помолчать» скамейке «Оренбурга». Это не понравилось защитнику хозяев Артему Касимову, подбежавшему к шеренге «Рубина». Возникла небольшая потасовка между футболистами, но до откровенной грубости и драки дело не дошло.

«Рубин» оптимистично двигается на групповом этапе Кубка России. После трех матчей у казанцев четыре очка, они занимают первую строчку. Однако расслабляться поводов у коллектива Артиги нет. Ведь та же «Родина», идущая в группе А на последнем месте, отстает от «Рубина» всего на одно очко.

Кубок России (Путь РПЛ). 3-й тур

«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — 1:1 (2:4 пен.)
2 сентября. Стадион: «Газовик»
0:1 — Сиве, 13
1:1 — Касаджиков, 54
Оренбург: Ходанович, Ведерников, Хотулев, Касимов, Иващенко, Минатулаев (Пуэбла, 46), Пыхчеев (Рыбчинский, 46), Назаренко, Касаджиков (Голыбин, 85), Бош (Куль, 46), Джерссон (Гузина, 69)
Рубин: Нигматуллин, Арройо, Лобов, Урозов, Нижегородов (Мальдонадо, 59), Юкич, Ходжа, Самошников (Моторин, 69), Безруков (Рожков, 59), Грипши (Начо, 59), Сиве (Йочич, 86)

Евгений Романов

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