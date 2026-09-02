Провокации Ходжи, великолепный Нигматуллин: «Рубин» снова по пенальти победил в Кубке

На сей раз от казанцев пострадал «Оренбург»

«Рубин» провел третий матч на групповом этапе Кубка России Пути РПЛ. Подопечные Франка Артиги на выезде обыграли «Оренбург» в серии пенальти (1:1, 4:2). Детали противостояния — в материале «Реального времени».

Артига продолжает выпускать почти основной состав в Кубке России



После домашнего триумфа во втором туре Кубка России против московского «Спартака» «Рубину» предстояло укрепить свое положение в группе. Матч против махачкалинского «Динамо» в РПЛ у казанцев был буквально пару дней назад. Тем не менее в сегодняшней встрече с «Оренбургом» в исполнении Франка Артиги мы увидели снова фактически основной состав. Исключения по позициям составили лишь Артур Нигматуллин и Руслан Безруков, которых все-таки принято считать больше игроками ротации.

— Да, это не просто, но мы понимаем важность обоих турниров для нашего клуба, поэтому мы используем сильнейших футболистов и в чемпионате, и в Кубке России. У нас был момент с ротацией, которая пришлась на матч с «Родиной», а мы помним, что в игре произошло, — объяснил свой выбор состава главный тренер «Рубина».

Да, Франка Артигу по-прежнему не отпускает то разгромное поражение от «Родины» со счетом 0:5 в первом туре. Летом испанский специалист был вынужден столкнуться с сильным давлением на фоне не самой выразительной игры и средних результатов в чемпионате. Поэтому, дабы укрепить свои позиции перед руководством «Рубина», Артига старается выжимать максимум результата с обоих турниров.

«Рубин» мог закрыть все вопросы с результатом матча еще в первом тайме, но затянул до серии пенальти

Сегодняшний матч против «Оренбурга» выдался несколько противоречивым. С одной стороны, казанцы на голову были сильнее хозяев в первом тайме. То, что «Рубин» забил всего один гол в стартовые 45 минут, — досадное недоразумение. Шикарный момент при выходе один на один имел Илья Самошников, с убойной позиции не получился удар у Назми Грипши. Голевых шансов у гостей было предостаточно, но футболистов «Рубина» подводила реализация.

Тем не менее с положительной стороны снова надо отметить Жака Сиве. Французский нападающий окончательно превратился в главного голеадора «Рубина» после Мирлинда Даку. Поражает даже не то, что Сиве отличается практически в каждом матче за казанский клуб в этом сезоне, а то, с какой уверенностью он пользуется голевыми шансами. Нападающий выбирает правильную позицию в завершающей фазе, здорово подключается в атаки вторым темпом, отлично забегает за спины защитникам. Словом, делает все то, что должен делать классный футболист. А Сиве себя таковым считает, самолюбия у француза не отнять. Только раньше Жак показывал это на словах, а сейчас на деле.

Во втором тайме «Оренбург» заметно преобразился и стал сразу создавать давление на оборону «Рубина». Гол Андрея Касаджикова на 54-й минуте, конечно, вышел курьезным. В эпизоде явно опростоволосился защитник Жахонгир Урозов, который совершенно неаккуратно ткнул мяч верхом в сторону ворот Артура Нигматуллина. Голкипер «Рубина» начал заваливаться, мяч попал в перекладину, а на добивании расторопнее всех сыграл как раз таки Касаджиков. Гол в начале второго тайма, безусловно, окрылил хозяев, однако казанцы сумели сдюжить до серии пенальти.

— Дело в том, что «Оренбург» — это хорошая команда, и мы понимали, что ход встречи может измениться. Знали, что соперник обязательно проведет замены и все поменяется. Поэтому было важно реализовывать моменты. Также стоит учитывать, что недавно мы провели матч против махачкалинского «Динамо» в чемпионате России. Прошло практически 48 часов. А дальше приехали сюда, чтобы играть на искусственном поле. И еще — во втором тайме не хватило свежести, чтобы идти в атаку. И команда была вынуждена обороняться, — объяснял невыразительный второй тайм своих подопечных Франк Артига.

Провокатор Ходжа и герой Нигматуллин

В послематчевой серии пенальти героем в составе «Рубина» стал вратарь Артур Нигматуллин. Вот уже во второй встрече кряду в Кубке России голкипер приносит победу своей команде. В игре против «Спартака» Нигматуллин потащил одиннадцатиметровый от полузащитника Наиля Умярова. Сегодня переиграть вратаря «Рубина» не смогли Руслан Куль и Дамиан Пуэбла из «Оренбурга».

Любопытно, что во время серии пенальти не обошлось без небольшого скандала. Велдин Ходжа после своего реализованного одиннадцатиметрового жестами адресовал знак «помолчать» скамейке «Оренбурга». Это не понравилось защитнику хозяев Артему Касимову, подбежавшему к шеренге «Рубина». Возникла небольшая потасовка между футболистами, но до откровенной грубости и драки дело не дошло.

«Рубин» оптимистично двигается на групповом этапе Кубка России. После трех матчей у казанцев четыре очка, они занимают первую строчку. Однако расслабляться поводов у коллектива Артиги нет. Ведь та же «Родина», идущая в группе А на последнем месте, отстает от «Рубина» всего на одно очко.

Кубок России (Путь РПЛ). 3-й тур

«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — 1:1 (2:4 пен.)

2 сентября. Стадион: «Газовик»

0:1 — Сиве, 13

1:1 — Касаджиков, 54

Оренбург: Ходанович, Ведерников, Хотулев, Касимов, Иващенко, Минатулаев (Пуэбла, 46), Пыхчеев (Рыбчинский, 46), Назаренко, Касаджиков (Голыбин, 85), Бош (Куль, 46), Джерссон (Гузина, 69)

Рубин: Нигматуллин, Арройо, Лобов, Урозов, Нижегородов (Мальдонадо, 59), Юкич, Ходжа, Самошников (Моторин, 69), Безруков (Рожков, 59), Грипши (Начо, 59), Сиве (Йочич, 86)