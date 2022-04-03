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В Казань прибыл второй поезд с переселенцами из ДНР и ЛНР

19:59, 03.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Казань прибыл второй поезд с переселенцами из ДНР и ЛНР
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казань прибыли еще почти 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Это уже второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, прибывший в Казань. На нем в столицу Татарстана приехали 486 человек, в том числе 112 детей, 32 человека с ограниченными возможностями. Всех расселят, пятерых человек сразу повезут в больницу, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

1 апреля в Казань прибыл первый поезд с вынужденными переселенцами, большая часть которых эвакуировалась с освобожденных территорий Мариуполя. В город приехали 502 человека, в том числе 99 детей. Репортаж с места событий — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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