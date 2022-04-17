«По просьбе Эрдогана»: российские войска освободили азербайджанских мусульман из турецкой мечети в Мариуполе

Заложники освобождены и выведены в безопасное место

Министерство обороны России, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщило о спецоперации по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети Приморского района Мариуполя. Операцию провели 16 апреля после обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



— В результате самоотверженных действий российской группы специального назначения мечеть была деблокирована, уничтожены 29 боевиков, в том числе иностранные наемники. Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место, — проинформировали в Минобороны России.

Месяц назад, 13 марта, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что его страна просит у России помощи в эвакуации своих граждан из Мариуполя. Тогда в Сети распространялись сообщения, что мечеть, в которой укрываются турецкие граждане, разбомбили. Однако эта информация не подтвердилась.

— Да, наши граждане находятся в мечети в Мариуполе, мы поддерживаем с ними контакт. Вчера поступали сообщения, что мечеть разбомбили, однако имам нам этого не подтвердил. По его словам, никакого ущерба мечети не нанесено, — рассказывал Чавушоглу.

Мечеть и одноименный исламский культурный центр

Мариупольская мечеть, о которой идет речь в сообщении Минобороны, является и одноименным исламским культурным центром. Построили ее не так давно. Объект, возведенный в честь султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы, торжественно открыли 15 октября 2007 года.

На открытии мечети в Мариуполе присутствовали высокопоставленные лица из Турции. В частности, приезжал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Турции Фарук Нафиз Озак и три его заместителя. Среди гостей торжественного мероприятия были и другие турецкие чиновники, следует из открытых данных.

Фото: ru.wikipedia.org

В строительство мечети вложился директор Мариупольского центрального рынка Салих Джихан и члены азербайджанской общины города. За годы своего существования объект стал популярным местом, особенно среди молодоженов, которые приезжали сюда устраивать свадебные фотосессии.

На Украину привлекли 6 824 иностранных наемника из 63 государств

В полночь 17 апреля Минобороны России выпустило срочное заявление и предложило украинской группировке, окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь», добровольно сложить оружие и сдаться.

— Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников, — проинформировали сегодня в Минобороны России.

Как рассказывали сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ, на территории «Азовстали» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников. Большинство из них — граждане европейских стран, а также Канады.

Скриншот видео Минобороны России

— Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все боевики будут уничтожены, — напомнили в Минобороны России.

По данным ведомства, с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлек на Украину 6 824 иностранных наемника из 63 государств. Наиболее многочисленная группа, 1 717 человек, прибыла из Польши. Еще примерно 1,5 тысячи наемников приехали из США, Канады и Румынии. Из Великобритании и Грузии — до 300 граждан каждой страны. С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики на Украину прибыли 193 человека.

Подавляющая часть наемников сейчас находится в составе украинских группировок в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве и Мариуполе, сообщили в Минобороны России. Их распределением по воинским частям занимается «региональный координационный штаб» так называемого Интернационального легиона обороны Украины в городе Белая Церковь, пишет ТАСС.

В результате боевых действий численность наемников на Украине неуклонно снижается, заявили в Минобороны России. На сегодняшний день их насчитывается 4 877 человек.

В боевых действиях Вооруженные силы России уничтожили 1 035 иностранных наемников. Еще 912 таких лиц отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны, заявили в Минобороны РФ.

Скриншот видео Минобороны России

— Напомню, что иностранные наемники по Международному гуманитарному праву не имеют статуса комбатантов. Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения, — добавили в Минобороны России.