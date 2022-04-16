Не 3 тысячи, а 23: Минобороны России о военных потерях Украины

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Только за сегодня в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек

В Министерстве обороны России, докладывая о ходе спецоперации на Украине, назвали заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери страны составили 2,5—3 тысячи военных, «обычной для него ложью». По данным МО РФ, на сегодня эта цифра в разы больше — 23 367 человек.

— Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины, — отметили в Минобороны и пообещали в ближайшее время предоставить украинские документы о местах гибели и захоронении погибших.

По данным МО, только за сегодня в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4 000 человек. На данный момент вся территория города зачищена от боевиков «Азова», украинских военных и наемников с Запада, а остатки заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь» — их там, как сообщили в Министерстве обороны, около 2,5 тысячи человек.

— Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться, — заявили в Минобороны. В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1 464 украинских военнослужащих.

Всего с момента окружения Мариуполя российскими войсками там находились порядка 8 100 человек. Это 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования «Азов», «Айдар», «Правый сектор», подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наемники.



Около Одессы сбили самолет с западным вооружением

В Минобороны рассказали и о произошедшем во время спецоперации России на Украине за день. Так, высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 15 объектов, в том числе шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск. Убиты и ранены более 320 украинских военных, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей. В целом ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе 274 опорных пунктов и районов сосредоточения военных.

Авиация за субботу уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Средства ПВО в районе Одессы сбили украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. Также сбиты два украинских беспилотника.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 158 единиц специальной военной автомобильной техники.

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