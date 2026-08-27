ТГК-16: 55 млрд инвестиций за 15 лет и планы на более чем 80 млрд

Энергопредприятие представило достижения на выставке «Казань: нефть, газ, химия»

Фото: Сергей Козлов

На площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо» начался Татарстанский нефтегазохимический форум, который традиционно становится центром обсуждения стратегических вопросов отрасли. «Сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи по обеспечению технологического лидерства, развитию отечественных технологий и оборудования, повышению эффективности производства, созданию новых продуктов с высокой добавленной стоимостью и подготовке квалифицированных кадров», — отметил, открывая мероприятие, раис Татарстана Рустам Минниханов. Что уже сделано в этом направлении, можно увидеть на стендах выставки «Казань: нефть, газ, химия», которая проходит в рамках форума. Здесь представлены новейшие разработки в своей области. Среди участников — татарстанская компания АО «ТГК-16». Как энергетики республики наращивают и обновляют мощности — читайте в материале «Реального времени».

86% потребителей — нефтехимические предприятия Татарстана

Самым масштабным мероприятием Татарстанского нефтегазохимического форума ежегодно является Международная выставка «Казань: нефть, газ, химия». Нынешний год не стал исключением — мероприятие собрало более 200 представителей отрасли из четырех стран и 24 регионов России.

Традиционно выставка собирает вокруг себя не только ключевых игроков отрасли, но и представителей смежных сфер, включая энергетический сектор. Что и закономерно. К примеру, по данным энергокомпании «ТГК-16», на сегодняшний день 86% потребителей компании — это нефтехимические предприятия Республики Татарстан. Энергия здесь не просто ресурс — она движущая сила технологических процессов, ставшая неотъемлемой частью производственного цикла и конкурентоспособности региона.

Стенд ТГК-16 на выставке представлен в составе экспозиции Группы ТАИФ. Его Рустаму Минниханову презентовал генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Инвестиционный курс на будущее

Стенд ТГК-16 на выставке представлен в составе экспозиции Группы ТАИФ. Его Рустаму Минниханову и гостям республики презентовал генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.

Он отметил, что достижения энергокомпании стали возможны благодаря инвестициям. За 15 лет вложения в основные фонды компании составили 55 млрд рублей.

— У нас разработана и продолжает разрабатываться программа на ближайшие 10 лет с общей суммой инвестиций более 80 млрд рублей, из которых уже запущены и идут проекты порядка на 15 млрд рублей. Это и обновление текущего фонда основного производства, и строительство новых энергетических мощностей, в том числе в рамках КОММод, — рассказал Тимур Шигабутдинов.

Напомним, в рамках КОММод энергокомпания модернизирует шесть паровых турбин общей мощностью 537 МВт. В 2025 году турбина на Казанской ТЭЦ-3, модернизированная по этой программе, уже была включена в работу. На финишной прямой и один из проектов на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Модернизация теплофикационной паровой турбины ст. №5 будет завершена уже к отопительному периоду — 2026/27.

«Нам важно оставаться в курсе трендов нефтехимического сектора»

— Татарстанский нефтегазохимический форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для обмена опытом и идеями. Мы ежегодно принимаем здесь участие. Нам важно оставаться в курсе трендов нефтехимического сектора, так мы усиливаем диалог с коллегами, с производителями оборудования и с потребителями. Наши крупные потребители — это промышленность республики, поэтому для нас критично развивать взаимовыгодные проекты и обеспечивать устойчивое развитие экономики региона, — отметил главный инженер АО «ТГК-16» Алмаз Латыпов.

Алмаз Латыпов: «Нам важно оставаться в курсе трендов нефтехимического сектора». Сергей Козлов / realnoevremya.ru

ТГК-16 была создана в 2010 году на базе двух крупных теплоэлектростанций — Нижнекамской ТЭЦ-1 (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3. За эти годы компания стала одной из опор энергетики республики. Сегодня ее совокупная установленная электрическая мощность составляет 1669,6 МВт, тепловая мощность — 6136 Гкал/ч.

По итогам 2025 года предприятие продемонстрировало заметный рост: выработка электроэнергии достигла 8,2 млрд кВт·ч, что на 55% выше уровня 2010 года и обеспечивает 27% выработки в Республике Татарстан. Объем отпуска тепловой энергии — 18,3 млн Гкал, что на 18% выше 2010 года, и составляет 57% от всей тепловой энергии региона. Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии составил 275,1 г/кВт·ч, что ниже на 10% по сравнению с 2010 годом. Это один из самых низких показателей по России. Общероссийский целевой показатель на 2025 год составляет 313,1 г/кВт·ч.

Форум работает в течение трех дней. Реклама АО «ТГК-16». Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Форум работает в течение трех дней. За эти дни пройдут пленарные заседания, деловые завтраки, научно-технические конференции, круглые столы, лекции, семинары и сессии с участием ведущих экспертов.

Все дни форума энергетики принимают активное участие в деловой программе, проводят ряд важных встреч и переговоров.