Росавиация выпустила NOTAM в ответ на террористическую риторику Украины

Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу

Авиавласти Украины поддержали террористическую риторику своего вожака, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации России, и выпустили нелегитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ, сообщила Росавиация.

— В связи с этим Росавиация выпустила NOTAM, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы, нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации, — говорится в сообщении.

Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний.

Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле.

Никита Егоров