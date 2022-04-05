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Бастрыкин поручил расследовать инцидент с подрывом цистерн в ЛНР

18:38, 05.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Бастрыкин поручил расследовать инцидент с подрывом цистерн в ЛНР
Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Ведомство зафиксирует следы противоправных действий, установит, какое именно подразделение ВСУ действовало в указанном районе.

Фото: sledcom.ru

По имеющимся сведениям, украинские силовики при отступлении подорвали цистерну с опасными химвеществами на заводе в городе Рубежное ЛНР. В резервуарах содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Была создана реальная опасность для мирного населения в городе и близлежащих населенных пунктах, пишет «РИА Новости».

Днем председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства российских военнопленных украинскими националистами. Следователям нужно «выяснить точное место и время вышеуказанной видеосъемки, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению».

Татьяна Леухина
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