Российские военные вывезли из Изюма в Россию первых беженцев

Фото: скриншот видео Минобороны России

Из города Изюм Харьковской области Украины вывезли в Россию первых беженцев. На автобусах в сопровождении российских военных и техники населенный пункт покинули около 100 человек, в том числе 10 детей.

Колонна автобусов, в которых в основном находились женщины, дети и пожилые люди, пересекла границу и въехала в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка. На территории России беженцам предоставили горячее питье и еду, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

По данным Минобороны России, за последние сутки в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 23 тысяч человек, в том числе свыше 2,3 тысячи детей. Государственную границу пересекли более 4,5 тысячи автомобилей.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о ходе военной операции на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова